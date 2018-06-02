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Источник Правда.Ру

Росстат назвал самых бедных работающих россиян

Экономика

Вчера «Правда.Ру» писала о том, что Федеральная служба государственной статистики назвала список самых высокооплачиваемых профессий в Российской федерации. Согласно этим данным, приличные деньги получают работники, занятые в сфере добычи природного газа и нефти, табачном производстве и сфере производства кокса и нефтепродуктов.

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Сегодня же Росстат опубликовал данные о самой низкооплачиваемой работе в России. Согласно им, по состоянию на март 2018 года самая низкая средняя ежемесячная зарплата оказалась у граждан, работающих на производстве одежды. Она составила 18 679 рублей. Стоит отметить, что год назад зарплата специалистов этой сферы была чуть выше - 21 566 рублей.

Интересно, что средний ежемесячный заработок как работника, занятого в сфере добычи природного газа и нефти, так и в сфере производства кокса и нефтепродуктов, от года к году лишь увеличивался. Чего не скажешь о самой низкооплачиваемой работе в России - по сравнению с годом 2017, зарплата сотрудников, работающих на производстве одежды, упала на 4 %.

Но несмотря на этот факт, в 2018-ом году российской правительство ожидает реальный рост доходов населения на уровне 2.3 процентов. Также, по данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России по сравнению с прошлым годом выросла на 10,4 процента и сейчас составляет 43 550 рублей.

 

 

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