Западные СМИ рассказали о яде американских санкций

Немецкая пресса все чаще приходит к выводу, что новые антироссийские санкции США вызвали "эффект домино".

Фото: fotodom.ru/Коммерсантъ

Как пишет Die Presse, эти санкции оказывают влияние не только на Россию, поэтому европейские предприятия бьют тревогу и призывают ЕС проявить политическую активность, чтобы защитить свои фирмы.

Отмечается, что "яд американских санкций" начинает отравлять весь мир. Примером этому могут служить колебания цены на алюминий в апреле. После того как США приняли штрафные меры против российской компании РУСАЛ, она выросла на 30%, достигнув рекордной за последние шесть лет отметки в 2500$ за тонну.

Первой, разумеется, пострадала Европа, закупающая 42% необходимого алюминия у концерна РУСАЛ. При этом возник вполне обоснованный страх дефицита.

В настоящее время юристы в европейских компаниях активно ищут способы избежать возможных ловушек, чтобы не нанести вред бизнесу.

Отмечается, что штрафные меры наносят существенный вред европейским интересам. В итоге пострадают не США, а Европа, которая поддерживает с Россией гораздо более тесные экономические связи.

Если в ЕС не будут поддерживать санкции, то навлекут на себя гнев Вашингтона, а если будут, то русские могут им за это отомстить, отмечает издание. Сильнее остальных пострадает Германия, второй по важности торговый партнёр России после Китая.

Прогнозируется, что отмена новых сделок грозит стране убытками в размере сотен миллионов евро. В долговременной перспективе ФРГ может потерять миллиарды, подытоживает Российско-германская внешнеторговая палата.

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