Хватит травить россиян: Путин приказал правительству заняться едой

Президент Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Краснодарский край выпустил перечень поручений. Он приказал ужесточить административную ответственность за нарушение технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующие поправки правительство должно внести до 30 июля. Кабмин должен принять меры за оборотом продукции "сыроподобного типа".

Такие товары изготавливаются на заводе из молочного сырья, однако доля заменителей молочного жира​ в ней может достигать почти 100%. По этому поручению установлен срок доклада до 15 июня и далее — раз в полгода.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министерство сельского хозяйства разработало законопроект, в соответствии с которым предлагается уничтожать пищевую продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов. В ведомстве считают, что это сократит нарушения изготовителями правил, которые прописаны в документах ЕАЭС. Производители в свою очередь заявляют о том, что, прежде чем вводить подобные меры, необходимо изменить некоторые не совсем корректные технические регламенты Таможенного союза.

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