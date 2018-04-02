Как власть будет спасать пассажиров авиакомпаний-банкротов

Государство намерено взять на себя оплату перевозки пассажиров, если компания-перевозчик окажется банкротом. Уже разработан новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах по вине недобросовестных перевозчиков, сообщают "Известия".

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Теперь власти будут контролировать не только финансово-экономические, но и производственные показатели перевозчиков. Цель - максимально пристально контролировать ситуацию на рынке перевозок. В частности, будет расширен перечень госсубсидий для компаний, прекративши полеты, на перевозку пассажиров.

Согласно постановлению правительства от 31 декабря 2009 года, финансирование выделяется только после того, как у перевозчика аннулирован сертификат эксплуатанта или действие этого документа приостановлено. Теперь же планируется оплачивать перевозку пассажиров в ситуациях, когда какая-либо авиакомпания вследствие ухудшения своего финансово-экономического состояния внезапно потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов.

Власти в любой кризисной ситуации смогут оперативно решить проблемы пассажиров. При этом у авиаперевозчиков увеличивается шанс выйти из кризиса и продолжить работу после реструктуризации бизнеса. Несостоятельность перевозчика может быть временной и устранимой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "ситуация с массовой задержкой вылетов чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" из московского аэропорта Домодедово переросла в скандал. И пока перевозчик под шумок "перескочил во Внуково, на его руководство завели уголовное дело, пассажиры продолжают негодовать, а эксперты гадают, какая авиакомпания будет следующей.

Главный редактор портала AVIA. RU, эксперт думского комитета по транспорту Роман Гусаров объяснил "Правде.Ру", почему "ВИМ-Авиа" потерпела крушение в российском небе, можно ли было ее спасти, чем судьба этой авиакомпании похожа на историю "Трансаэро" и как вообще выживает отечественный "перелетный" бизнес.

"В целом авиационная экономика сейчас не самая лучшая. Многие компании страдают и испытывают сложности. Другой вопрос, почему это случилось именно с "ВИМ-Авиа" — здесь два варианта: либо она оказалась менее устойчива, либо какие-то другие причины.

Но факт остается фактом: после высокого сезона выяснилось, что у компании нет оборотных средств обслуживать не только долги, но и собственные потребности, плюс элементарно оплачивать аэропортовые услуги, приобретать керосин и т. д.

Такое состояние присуще вообще авиационному бизнесу, компания возвращает одни долги, занимает, другие приобретает. Видимо, просто в этот раз кредиторы отказали, посчитав, что компания только копит долги, и дальше уже давать бесперспективно", — пояснил эксперт.

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