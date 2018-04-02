Минфин поддержит региональную авиацию за счет Москвы

Минфин предлагает повысить НДС с 10% до 18% на авиарейсы, следующие через аэропорты Москвы, и обнулить его для внутренних маршрутов, не пролегающих через столицу. Такое предложение направил помощник президента Игорь Левитин министру транспорта Максиму Соколову, сообщают "Ведомости".

Это может быть сделано до конца 2022 года, обнуление НДС для рейсов, не следующих через Москву, может принести авиакомпаниям 12 миллиардов рублей в год. Но из-за повышения налога на московские рейсы они потеряют около 29 миллиардов рублей. Итоговые потери составят порядка 17 миллиардов рублей. Пока министерство придерживается позиции, согласно которой "НДС на маршрутах минуя Москву стоит снизить до нуля, а на московских рейсах необходимо сохранить на уровне 10%".

Сильнее всего от предложения Минфина может пострадать "Аэрофлот". Повышение НДС до 18% на московские рейсы автоматически приведет к росту цены для конечного потребителя, считают представители компании. Обнуление НДС на перелеты, которые минуют Москву, не приведет к значительному росту региональных маршрутов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Швеция ввела климатический авианалог за перелеты. Он коснется только компаний-перевозчиков.

При перелете внутри Швеции или ЕС сумма налога составит 60 крон (€5) за каждый вылет, на все остальные рейсы — в зависимости от расстояния. Самый дорогой полет обойдется в 400 крон (€36).

Читайте также:

Станет ли "Аэрофлот" монополистом?

Российские авиакомпании отменили 50 международных маршрутов

Авиакомпании начали отказывать толстым людям