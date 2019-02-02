Из-за злых начальников Россия теряет 2 млрд долларов ежегодно

Из-за грубых и злых руководителей российская экономика теряет порядка 2 миллиардов долларов ежегодно.

Столь любопытными данным делятся специалисты из Высшей школы экономики.

Зачастую, указали отечественные экономисты, люди на руководящих должностях ведут себя агрессивно — унижают своих подчиненных, оскорбляют их. Специалисты из ВШЭ решили выяснить, как это влияет на работу компании или ведомства, а также на экономику Российской Федерации в целом.

Согласно опросу, больше половины — 56 % — респондентов так или иначе сталкивались с подобным поведением своего начальства. Примечательно, что чаще всего от грубости руководителей страдают женщины, у которых начальниками также являются представительницы слабого пола.

Треть — 33 % — участвующих в опросе россиян признались, что после такого обращения они задумались о смене места работы. Чуть меньше — 27 % — тут же взялись за ее поиски. Примечательно, что 16 % респондентов, столкнувшись с хамством, злобой и наглостью просто-напросто старались как можно меньше работать.

Таким образом, подытожили в Высшей школе экономики, Российская Федерация из-за такого поведения начальства теряет примерно 2 миллиарда долларов в год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации нашло в действиях Соединенных Штатов Америки попытку "экономически измотать" Россию. Но, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, у РФ есть деньги на гонку вооружений и из этого противостояния она банкротом не выйдет.

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