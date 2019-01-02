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Источник Правда.Ру

Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС

Экономика

С 1 января 2019 года размер ставки НДС повышается с 18 до 20 процентов. Повышение НДС закреплено в федеральном законе № 303-ФЗ, который распространяется на все операции.

Иосиф Пригожин уже смирился с повышением НДС. 396556.jpeg

Как полагает минфин, в ближайшие три года это принесет дополнительные два триллиона рублей. Полученные средства должны пойти на медицину, образование, социальное обеспечение и культуру.

"Правда.Ру" спросила известного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, как повлияет на финансовое благополучие его семьи повышение налога на добавленную стоимость.

— Все, что связано с налогами, это, к сожалению, происходит не только в нашей стране. Во всем мире. Люди бегут из Франции, некоторые люди бегут из Америки, из других государств, потому что во всем мире существует жесткое налоговое бремя.

Учитывая все обстоятельства, у нас нет выбора. Как мы можем на это повлиять? Если мы не можем на это повлиять, почему про это нужно говорить? Либо нужно сделать конструктивные предложения. Мое мнение такое. Если есть идея, нужно эту идею предложить.

Как вы видите будущее страны в другой налоговой системе? Наверняка это базируется на чем-то. У нас диванных советников очень много. Говорить сейчас и советовать, какие должны быть налоги, я не могу.

С учетом того, что мы богаты природными ресурсами, поэтому наши налоги намного скромнее, чем налоги в Америке и в других европейских странах.

Почему-то мы говорим только про налоги в нашей стране. А что в европейских странах нет? Я не хочу вступать в полемику, но совершенно точно, а какой у нас есть выбор? Вот и все. Мы должны жить в сложившихся обстоятельствах.

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Темы НДС налоги рост цен шоу-бизнес повышение НДС Иосиф Пригожин повышение налогов
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