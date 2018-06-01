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В Британии сообщили о готовности Абрамовича продать "Челси"

Экономика

 

В Британии сообщили о готовности Абрамовича продать

Российский миллиардер Роман Абрамович может продать принадлежащий ему английский футбольный клуб "Челси", сообщают британские средства массовой информации. Называют также и сумму гипотетической сделки — если Абрамович все-таки продаст "Челси", то сделает это за 1,17 млрд долларов.

Недавно стало известно, что английский футбольный клуб "Челси" приостановил строительство нового стадиона на 60 тысяч человек в Лондоне. Кстати, цена строительства выросла до миллиарда фунтов стерлингов. Такой рост стоимости следует из-за постоянных задержек в строительстве.

"Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения", — заявили представители команды.

Напомним, что Абрамович недавно отказался от получения новых визовых документов. Дело в том, что миллиардер стал подданным Израиля, и британская виза ему больше не требуется — он может находится в Соединенном Королевстве до шести месяцев в году, но не имеет права вести трудовую деятельность.

Отметим, что "Челси" российский миллиардер владеет с 2003 года. С тех пор футболисты клуба завоевали 14 трофеев. Им даже покорился кубок Лиги Чемпионов. На сегодняшний день "Челси" входит в десятку клубов с самыми высокими доходами. Журнал Forbes в июне 2017 года оценил его стоимость в 1,42 млрд стерлингов.

Стоит отметить, что уход из клуба Абрамовича не сулит "Челси" ничего хорошего — именно его огромные инвестиции помогали команде побеждать.

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Темы Челси футбол Абрамович
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