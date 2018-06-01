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Источник Правда.Ру

Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США

Экономика

То, что немецкие автомобили давно поперек горла президенту США Дональду Трампу, известно всем.

Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США. 387608.jpeg

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп сообщил, что немецкие производители автомобилей премиум-класса уйдут с рынка США.

Во время апрельского визита Макрона в Вашингтон, Трамп пояснил, что он будет продолжать свою торговую политику, пока ни одна из моделей Mercedes больше не будет колесить на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Отметим, на прошлой неделе Трамп поручил администрации проверить, угрожает ли импорт легковых автомобилей автопромышленности США.  Сегодня Германия экспортирует большинство легковых автомобилей именно в Америку.

Обида Трампа на немецких автопроизводителей, в частности, на модели Mercedes, не Нова. В январе 2017 года, еще до его вступления в должность, он сказал в интервью, что если идти  по Пятой авеню, перед каждым домом можно увидеть Mercedes-Benz.

"Сколько Шевроле вы видите в Германии? Это улица с односторонним движением", - говорит миллиардер. - "Я люблю свободную торговлю, но она должна быть справедливой."

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