Евросоюз отказался признать войну с США

Между ЕС и Вашингтоном нет торговой войны. Такое мнение прозвучало от еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

Однако она признала, что в связи с пошлинами, которые ввел против союза Вашингтон на ввоз стали и алюминия, сложилась непростая ситуация. Еврокомиссар подчеркнула, что повышение тарифов распространилось и на государства, что не входят в ЕС, например, Канаду.

Отметим, что Вашингтон поднял тариф на ввозимую сталь на четверть, а на алюминий — 10 %. Это касается продукции из европейских стран, а также Канады и Мексики. Гнева удалось избежать лишь Аргентине.

ЕС не заставил себя долго ждать и объявил об ответных мерах: открытие 1 июня спора в ВТО, обложение пошлинами продукции из Соединенных Штатов. Кроме того, прозвучала угроза о защитных мерах на рынке стали.

"Правда.Ру" приводила экспертные мнения, что политика Вашингтона губительно скажется на всех участниках конфликта, и объясняла реакцию Соединенных Штатов. Дело в том, что их не устраивает позиция ЕС по проекту "Северный поток — 2", выгодного для Европы, но мешающего США поставлять туда свой продукт.

Кроме того, стоит отметить и реакцию Канады, чьи представители назвали эти пошлины "неприемлемыми" и "карательными". Страна пообещала "соседу" достойный ответ.

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