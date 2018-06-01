Белоруссия будет закупать нефть в Иране

Минск и Тегеран ведут переговоры по возможным поставкам нефти в Белоруссию.

"По данному вопросу еще ведутся переговоры", — заявил посол Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси.

По словам Овейси, в прошлом году нефтяники обоих государств провели довольно плодотворные переговоры и пришли к взаимопониманию. В Белоруссию было поставлено две партии нефти из Ирана — на 600 тысяч и 800 тысяч баррелей.

"Сотрудничество выгодно для обеих сторон", — отмечает иранский посол.

Своим мнением по данному вопросу с "Правдой.Ру" поделился Дмитрий Болкунец, российский политолог, эксперт по Белоруссии.

"На мой взгляд, покупка Белоруссией нефти в Иране экономически нецелесообразна. И я бы не рассматривал это как какой-то длительный стратегический вариант отношений.

Но, видимо, есть какие-то иные особенности, о которых мы не знаем. Белоруссия и Иран сотрудничают ведь по абсолютно другим направлениям — например, автомобилестроению.

Повторюсь, учитывая удаленность Ирана от Белоруссии, поставка иранской нефти на белорусские НПЗ чрезвычайно нерациональна. Напомню, что когда, например, происходила поставка нефти в Белоруссию из Венесуэлы, речь шла о десяти миллионах тонн и, по данным венесуэльской оппозиционной прессы, Белоруссия так и не рассчиталась за эти поставки. Это был якобы подарок Уго Чавеса белорусскому руководителю взамен на некоторые преференции, которые Белоруссия в те времена предоставляла Венесуэле. Белоруссия, например, в те годы активно строила Агрогородок в Венесуэле.

Поэтому я думаю, что у Ирана также есть какие-то особые причины, из-за которых идет поставка нефти, о которых мы можем просто не знать. Возможно, Минск оказывает Тегерану какие-нибудь услуги, как в случае с Венесуэлой, а взамен получает нефть.

Думаю, Иран видит в Белоруссии своего посредника для перепродажи нефти другим странам. Но, конечно, стоит отметить, что основным поставщиком углеводородов на белорусский рынок будет оставаться Россия", — сказал "Правде.Ру" Дмитрий Болкунец.

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