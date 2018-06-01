Трамп в посудной лавке: США разрушают ВТО

Вашингтон мешает работе ВТО, решения этой проблемы на данный момент нет. Такое видение ситуации озвучил руководитель Министерства экономического развития Максим Орешкин.

Он отметил, что заявления Соединенных Штатов создают тревожную атмосферу, предсказывающую риски в глобальном экономическом развитии на ближайшее время. По словам Орешкина, свидетельствуют об этом алюминиевые пошлины против ЕС, Канады и Мексики, недружественные заявления, направленные в адрес Китая.

Также после встрече министров ВТО представитель РФ отметил, что главная проблема организации на данный момент — государства-участники не настроены искать выход сообща. Это мешает принимать решения.

Сейчас из 7 участников осталось лишь 3, если новые не будут назначены, то, скорее всего, к 2019 году механизм не будет функционировать, так как сейчас 3 члена — минимум, что может участвовать в обсуждении.

Орешкин подчеркнул, что на встрече обсуждалось создание механизма, не учитывающего мнение Вашингтона, который "разрешал бы дела, выносимые на эту апелляционную комиссию". Также речь шла и о предложениях, озвученных на министерской конференции ВТО в декабре. Министр заверил, что Москва участвует во всех направлениях.

Напомним, что с 1 июня США решила облагать 25%-й ставкой, ввозимую из Мексики, ЕС, Канады сталь, и 10%-ной — алюминий. Так Вашингтон пытается повлиять на государства, не отказавшиеся от строительства "Северного потока — 2".