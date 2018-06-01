2,3 миллиона диких животных убито минсельхозом США

Тревожные статистические данные говорят о том, что в прошлом году государственными органами США было убито 2,3 миллиона диких животных, из которых 1,3 миллиона были местными видами.

Данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства США (USDA), показывают, что более 1,3 миллиона местных животных были убиты службами дикой природы в 2017 году.

Несмотря на то, что отстрел волков, хищников и птиц финансировался налогоплательщиками в пользу сельскохозяйственной отрасли, процесс получает очень мало внимания со стороны средств массовой информации.

Общее количество животных, убитых USDA в 2017 году, составило 2,3 миллиона, и многие из видов были убиты тысячами, поскольку члены служб дикой природы ответили на запросы сельскохозяйственных корпораций применением жестких мер по удалению животных - использовались яды, газы, ловушки и огнестрельное оружие.

Согласно отчету USDA, в 2017 году 15,631 койотов были расстреляны и убиты снайперами с самолетов, 14,062 оказались в силках и 12,119 были убиты цианидом.

23,646 бобров были убиты с помощью ловушек, а 2,375 были убиты огнестрельным оружием. Там же оказались и 15,933 луговых собачек- подавляющее большинство было расстреляно.

Организация под названием "Служба дикой природы" также несет ответственность за убийство 624 845 краснокрылых черных дроздов, 3827 лис, 11001 рысей, 675 речных выдр, 552 черных медведей, 427 барсуков, 415 волков и 332 горных львов.

Отметим, что большинство животных было убито намеренно. Но в докладе заявлено, что по крайней мере 3000 животных были убиты по случайности. Хотя эти цифры могут показаться возмутительно высокими, в докладе Mountain News в Лейк-Эрроухеде (Калифорния), утверждается, что цифры "почти наверняка недооценивают фактическое количество уничтоженных животных, поскольку инсайдеры программы показали, что службы дикой природы убивают гораздо больше животных, чем говорят об этом."