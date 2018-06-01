Почему Европа должна отказаться от евро

Старший европейский экономист в Jefferies Марчел Александрович (Marchel Alexandrovich) считает, что евро не позволяет правительствам стран ЕС управлять своей экономикой. Это демонстрируют события, которые происходили в Греции и Италии.

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Пару лет назад, людям в этих странах пришлось заплатить истинную стоимость своей сопутствующей ошибочной политики жесткой экономии, пишет автор. Повторные экономические кризисы в еврозоне в течение последнего десятилетия показали, что единая валюта - это не только экономический проект, но и политический.

Из-за нее Еврозона разделена между странами с избытком и дефицитом, Севером и Югом, Германией и остальными. Норвегия и Швейцария не присоединятся к ЕС в ближайшее время; Британия активно рассматривает возможность выйти из него. Швеция и Дания должны перейти на евро, но этого не произошло.

Люди, живущие в странах Европы, не хотят хотят лишать себя экономической автономии, постоянно экономить и жить на низкую зарплату только потому, что в союзе наметился очередной кризис, считает Марчел.

«Нет никакой гарантии, что те, кто так любезны предоставили нам евро, смогут защитить нас от его последствий», - утверждает экономист.

Наиболее правдоподобным сценарием для Европы ближайшего будущего является растущее экономическое неравенство, политическая и культурная враждебность между его народами, поскольку они оказываются в окружении технократических попыток подорвать демократию с одной стороны и действий новых националистических партий - с другой.

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