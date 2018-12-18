Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду

Депутат города Саратов Николай Бондаренко месяц питался на сумму, равную минимальной продуктовой корзине, установленной россиянам правительством. Теперь саратовский депутат пытается добиться увеличения этой суммы.

Депутат от фракции ЛДПР Николай Бондаренко считает, что правильным было бы увеличить сумму минимальной продуктовой корзины россиян с 3.5 тысяч рублей до 10.000 рублей. По его словам, соответствующий законопроект уже был подготовлен и отправлен в региональный парламент. Отметим, что если саратовские депутаты одобрят повышение минимальной продуктовой корзины до 10.000 рублей, то законопроект будут рассматривать на федеральном уровне — в Государственной думе Российской Федерации.

Николай Бондаренко, месяц питавшийся на сумму в 3.500 рублей, считает, что этих денег недостаточно для удовлетворения минимальных потребностей человека в продуктах питания.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно подтолкнуло саратовского депутата к столь смелому эксперименту. Так, одна его коллега заявила, что жить на 3.500 рублей в месяц — легко, ведь "макарошки" всегда стоят одинаково. Николай Бондаренко тщетно пытался доказать ей обратное, но женщина твердо стояла на своем и добавила даже, что и сама бы питалась месяц на эту сумму, но ей, видите ли, не позволяет статус.