Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку

Пенсионер убил 26-летнего парня, который потребовал снять георгиевскую ленточку. Трагедия случилась в Перми накануне дня Победы, 8 мая.



Украина: георгиевская ленточка — вне закона?

По свидетельству очевидцев, перед инцидентом пострадавший вел себя неадекватно: бросался на прохожих и ругался матом. Кроме того, он привязался к двум пожилым мужчинам: молодой человек потребовал снять приколотую на груди одного из них георгиевскую ленточку. Завязалась драка, во время которой подозреваемый достал нож и нанес нападавшему удар в шею. После чего скрылся с места происшествия. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался до приезда медиков.

"Я шла по улице с ребенком, услышала чьи-то крики, обернулась, а на асфальте лежит молодой человек, он был весь в крови, — рассказала свидетельница происшествия. — Над ним склонилась какая-то девушка, пыталась привести его в чувство, кричала: "Держись, сейчас "скорая" приедет!" — но парень не реагировал.

Убийцей оказался 66-летний пенсионер, он полностью признал свою вину. На время следствия мужчину поместили под домашний арест, ему запрещено общаться с представителями потерпевшей стороны и пользоваться интернетом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется следствие.