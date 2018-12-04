Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей

За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.

Охотник Геннадий Шадрин из уральской деревни Чуваки вместе со своим товарищем и полным тезкой отыскали двух ребят, пропавших в этих местах больше недели назад. За спасение малолетних чиновники преподнесли мужчинам удивительный подарок - педикюрный набор в чехле.

"Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят, — с улыбкой подмечает , показывая сам ценный подарок - педикюрный набор.

Напомним, несколько дней назад двое ребят - ученик 3 класса Олег и его приятель семиклассник Руслан — заблудились в лесу, отправившись на поиски сбежавшей таксы. Мальчики около суток ходили по лесу при температуре воздуха не менее -7 градусов. Вместо еды и питья, которых у них, разумеется, не было, дети грызли палки и ели снег.

Ребят разыскивали сотни людей — волонтеры и сотрудники соловых ведомств. но обнаружили их два местных охотника - Геннадий Александрович и Геннадий Иванович, оба Шадрины.

Дети проходят курс восстановления в краевой больнице, а мужчин, спасших ребят, пригласили на Пермский краевой семейный форум и в торжественной обстановке вручили по пакету, а там чего только не было, в том числе и наборы для педикюра.

"В пакете оказались еще блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта, — вспоминает Геннадий Иванович. — Я-то думал, путевку нам подарили — кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали".

Что делать с таким "подарком" двум суровым уральцам, непонятно. Но сами мужчины отнеслись с юмором к такому дару местных чиновников и обещали найти применение подаркам.

"Сам буду пользоваться, — смеется Геннадий Иванович. — Или зверям на охоте буду когти подстригать. Я как-то даже в молодости заходил в маникюрный салон, мне там заусеницы убрали, все подровняли. Да ладно, у кого что есть, то и дают. Немного неудобно стало за наших чиновников, но главное, что ребятишки целы".

К счастью, возможно, кто-то из администрации района понял, что перегнули палку и в добавок к педикюрным наборам Шадрины получили по 10 тысяч рублей.

"А в понедельник мы ездили в Законодательное собрание, нам по 10 тысяч рублей выписали. Геннадий Александрович собирается купить себе рыбацкие сапоги, потому что старые уже дырявые. А я, может, пару семей пчел закажу. У меня осенью сожгли зимовник с пчелами — 87 семей погибли. Не знаю, случайно или нет", - рассказывает Геннадий Иванович.

Фото: perm. kp. ru

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