Уникальное судно на подводных крыльях, которому нет аналогов во всем мире, представил на ПМЭФ Нижний Новгород. Проект называется "Валдай 45Р".
В презентации принял участие глава региона Глеб Никитин. Он отметил, что этот транспорт имеет огромный экспортный потенциал. За 40 лет свыше 5-ти тысяч судов этого проекта произвели и поставили более чем 35 стран.
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.