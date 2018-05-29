Гордость Нижнего Новгорода: уникальное судно "Валдай 45Р"

Уникальное судно на подводных крыльях, которому нет аналогов во всем мире, представил на ПМЭФ Нижний Новгород. Проект называется "Валдай 45Р".



Гордость Нижнего Новгорода: уникальное судно "Валдай 45Р"

В презентации принял участие глава региона Глеб Никитин. Он отметил, что этот транспорт имеет огромный экспортный потенциал. За 40 лет свыше 5-ти тысяч судов этого проекта произвели и поставили более чем 35 стран.