ПМЭФ придаст Нижнему Новгороду новый импульс

Новый импульс Нижегородской области, которая и без того успешно развивается по всем направления, придаст Петербургский международный экономический форум. Делегацию от Нижнего возглавлял глава региона Глеб Никитин.



ПМЭФ придаст Нижнему Новгороду новый импульс

Он отметил, что данное событие поможет привлечь новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Благодаря налоговым поступлениям, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличится доход населения. Кроме того, появится больше возможностей решать социальные проблемы.