Новый импульс Нижегородской области, которая и без того успешно развивается по всем направления, придаст Петербургский международный экономический форум. Делегацию от Нижнего возглавлял глава региона Глеб Никитин.
Он отметил, что данное событие поможет привлечь новые инфраструктурные и инвестиционные проекты. Благодаря налоговым поступлениям, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличится доход населения. Кроме того, появится больше возможностей решать социальные проблемы.
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.