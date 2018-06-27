"Эффективная губерния": нижегородские школьники перешли на ноутбуки

Его цель сделать учебу ребят интереснее, а работу педагогов — проще. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин. У каждого ученика теперь есть ноутбук. Нужда в писанине отпадает. Остается только погрузиться в увлекательный эксперимент.



