Останавливаться не планируют: Нижний - в топ-5 по развитию промышленности

В топ-пять регионов по итогам работы с федеральным Фондом развития промышленности вошла Нижегородская область. И это лишь показатели за прошлый год. В этом все улучшилось и останавливаться на этом не планируют. Об этом заявил главы региона Глеб Никитин.



Останавливаться не планируют: Нижний - в топ-5 по развитию промышленности

Всего ФРП были одобрены 3 нижегородских проекта. Объем инвестиций в экономику области составит 1,5 млрд рублей.