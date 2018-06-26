Останавливаться не планируют: Нижний - в топ-5 по развитию промышленности

В топ-пять регионов по итогам работы с федеральным Фондом развития промышленности вошла Нижегородская область. И это лишь показатели за прошлый год. В этом все улучшилось и останавливаться на этом не планируют. Об этом заявил главы региона Глеб Никитин.
Всего ФРП были одобрены 3 нижегородских проекта. Объем инвестиций в экономику области составит 1,5 млрд рублей.
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