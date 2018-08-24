Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Евгений Люлин: "Нижегородская область представила биоморфное подводное судно на "Армии-2018"

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородская область представила биоморфное подводное беспилотное судно БПС "Тунец-1" на "Армии — 2018". Об этом сообщил руководитель региональной делегации на Международном военно-техническом форуме и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"Судно копирует обычную рыбу, во время работы оно не создает каких-либо возмущений внешней среды, то есть обнаружить этого робота практически невозможно, — заявил и. о. вице-губернатора. — Это значит, что "Тунец" сможет работать под водой, полностью сливаясь с подводным биоразнообразием. Кроме того, "Тунец" будет оснащаться средствами подводной гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в сети — "стаи" взаимодействующих друг с другом единиц под управлением из единого удаленного центра".

"Главная задача работы нижегородской делегации на "Армии — 2018" — поиск потенциальных партнеров для нижегородских разработчиков и предприятий, — подчеркнул Евгений Люлин. — Например, биоморфные роботы могут обеспечить активный поиск в целевых подводных районах, что важно при разведке месторождений полезных ископаемых. Эти технологии можно использовать и в других сферах".

"Тунец" разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского.

"От всех существующих зондов и роботов "Тунец" отличает, прежде всего, биоморфная конструкция, инновационный магнитный двигатель, возможности группового управления и наличие командной электромагнитной связи, то есть нижегородское биоморфное судно уникально", — отметил заместитель проректора по научной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского Август Ли.

Как добавил Август Ли, работа над проектом биоморфного судна будет продолжена.

"Предполагается решение новых научных задач, например, построение биоморфного масштабируемого корпуса для больших глубин, используя, в том числе, методы аддитивных технологий, — сообщил заместитель проректора по научной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского. — В планах разработка нового типа двигателей, основанных на "умных" материалах, например, пьезоэлектрических материалах, ферромагнитных жидкостях, которые могут трансформировать структуру при внешнем воздействии. Это позволит существенно снизить гидроакустические шумы и, предположительно, увеличить автономность работы".

По словам Евгения Люлина, экспозиция Нижегородской области стала одной из самых масштабных на "Армии — 2018". В общей сложности, на форум приехали 45 региональных предприятий, которые представили порядка 200 передовых разработок.

Посольство предупредило россиян о происках британских спецслужб в Стоунхендже Посольство предупредило россиян о происках британских спецслужб в Стоунхендже

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Армия-2018 Евгений Люлин подводное судно Нижегородская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Изобретения
Единый патрон, единый калибр для всей… планеты
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
Аналитика
Надежда умирает последней: SEC и ETF
Новости Все >
Стало известно, что будет со сверхдоходами корпораций
Евгений Люлин: "Нижегородская область представила биоморфное подводное судно на "Армии-2018"
Более ста новых застройщиков появится в Москве до конца года﻿
В Австралии фермеры управляют комбайнами через блокчейн
Выяснено, чем люди готовы пожертвовать ради смартфона
Пакистан попросил Россию модернизировать украинские танки
Средства дольщиков привлекают 300 столичных девелоперов﻿
Установлена цена на первые облигации с использованием блокчейна
В Вологодской области из-за неурожая ягод голодные медведи стали опасны для людей
Названы новые санкции США из-за "дела Скрипалей"
Читательский топ
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Экономисты: Путин приготовил Россию к финансовому апокалипсису
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину

Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию.

"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
В NASA заявили об астероиде, который может упасть на Землю
Наука и техника
В NASA заявили об астероиде, который может упасть на Землю
Политика
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Кошелек
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Украина
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси

Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.

Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Политика
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Партии
Касьянов напророчил России осаду и разруху
Мир
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Общество
Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко

Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.

Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
Политика
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
Политика
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Происшествия
В Австралии умер русский отшельник, который 60 лет провел в джунглях
Вячеслав Шпаковский Единый патрон, единый калибр для всей… планеты Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Почему Патрушев незаменим на переговорах с США Любовь Степушова Василий Амирджанов США пригрозили санкциями всем несогласным Василий Амирджанов
Комментарии
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
"Это не шутка": "Калашников" подтвердил намерение создать конкурента Tesla
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Во время речи Порошенко снова упал солдат
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Автозак "для арестов за репост" поразил соцсети
Экономисты: Путин приготовил Россию к финансовому апокалипсису
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Во время речи Порошенко снова упал солдат
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Автозак "для арестов за репост" поразил соцсети
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Российский "Корнет" получил возможности "Джавелина"
Названы новые санкции США из-за "дела Скрипалей"
На детской площадке в Самаре нашли памятник криминальному авторитету
Названы новые санкции США из-за "дела Скрипалей"
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю

В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".

Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ