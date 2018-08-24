Евгений Люлин: "Нижегородская область представила биоморфное подводное судно на "Армии-2018"

Нижегородская область представила биоморфное подводное беспилотное судно БПС "Тунец-1" на "Армии — 2018". Об этом сообщил руководитель региональной делегации на Международном военно-техническом форуме и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"Судно копирует обычную рыбу, во время работы оно не создает каких-либо возмущений внешней среды, то есть обнаружить этого робота практически невозможно, — заявил и. о. вице-губернатора. — Это значит, что "Тунец" сможет работать под водой, полностью сливаясь с подводным биоразнообразием. Кроме того, "Тунец" будет оснащаться средствами подводной гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в сети — "стаи" взаимодействующих друг с другом единиц под управлением из единого удаленного центра".

"Главная задача работы нижегородской делегации на "Армии — 2018" — поиск потенциальных партнеров для нижегородских разработчиков и предприятий, — подчеркнул Евгений Люлин. — Например, биоморфные роботы могут обеспечить активный поиск в целевых подводных районах, что важно при разведке месторождений полезных ископаемых. Эти технологии можно использовать и в других сферах".

"Тунец" разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского.

"От всех существующих зондов и роботов "Тунец" отличает, прежде всего, биоморфная конструкция, инновационный магнитный двигатель, возможности группового управления и наличие командной электромагнитной связи, то есть нижегородское биоморфное судно уникально", — отметил заместитель проректора по научной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского Август Ли.

Как добавил Август Ли, работа над проектом биоморфного судна будет продолжена.

"Предполагается решение новых научных задач, например, построение биоморфного масштабируемого корпуса для больших глубин, используя, в том числе, методы аддитивных технологий, — сообщил заместитель проректора по научной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского. — В планах разработка нового типа двигателей, основанных на "умных" материалах, например, пьезоэлектрических материалах, ферромагнитных жидкостях, которые могут трансформировать структуру при внешнем воздействии. Это позволит существенно снизить гидроакустические шумы и, предположительно, увеличить автономность работы".

По словам Евгения Люлина, экспозиция Нижегородской области стала одной из самых масштабных на "Армии — 2018". В общей сложности, на форум приехали 45 региональных предприятий, которые представили порядка 200 передовых разработок.