Дороги, больницы и школы: Глеб Никитин обещал помощь Ардатовскому району

Сделать все "как по щелчку пальцев" невозможно. Однако проблемы надо решать и помощь гарантирована. Это жителям Ардатовского района пообещал глава Нижегородской области Глеб Никитин. Обсуждали дороги, медицину и другие насущные проблемы.



Дороги, больницы и школы: Глеб Никитин обещал помощь Ардатовскому району

Никитин посетил ряд предприятий и местную школу, где даже поиграл с детьми в футбол, а также познакомился с местными "Забивакой" и "Месси".