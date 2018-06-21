Дороги, больницы и школы: Глеб Никитин обещал помощь Ардатовскому району

Сделать все "как по щелчку пальцев" невозможно. Однако проблемы надо решать и помощь гарантирована. Это жителям Ардатовского района пообещал глава Нижегородской области Глеб Никитин. Обсуждали дороги, медицину и другие насущные проблемы.
Никитин посетил ряд предприятий и местную школу, где даже поиграл с детьми в футбол, а также познакомился с местными "Забивакой" и "Месси".
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