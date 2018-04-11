Более 5000 аргентинцев приедут в Нижний Новгород на ЧМ-2018

11 апреля 2018 года в Нижегородском кремле глава Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

Как отметил по итогам встречи Глеб Никитин, "каждая страна требует особого подхода. Мы сегодня это обсуждали, в частности, особенности латиноамериканского темперамента, который нужно учитывать при организации соответствующих мероприятий. До сих пор количество гостей из Аргентины было незначительным. В 2017 году регион посетили всего 135 граждан Аргентины. На чемпионат мира мы ожидаем больше пяти тысяч болельщиков. Очень важно, что матч с участием Аргентины в Нижнем Новгороде планирует посетить президент Аргентины Маурисио Макри. Мы с господином послом обсудили также вопросы безопасности, открытие временного консульского пункта. Кроме развития туристических связей, мы обсуждали интенсификацию наших экономических отношений".

Как заявил по итогам встречи чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Лагорио, "хочется поблагодарить главу региона и всю его команду за теплый прием. Если говорить о готовности стадиона, то я хоть завтра готов выйти на поле. Все замечательно, мне очень понравилось, я поздравляю вас с тем, что у вас такой город и такой стадион. И больше всего меня впечатлило гостеприимство, с которым нас встретили. Я не сомневаюсь в том, что Нижний Новгород станет замечательной частью чемпионата мира по футболу. Надеемся, что после чемпионата мира наши контакты с Нижегородской областью не закончатся. Мы постараемся сделать все, чтобы развивать отношения Аргентины и вашего региона в различных сферах".

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и 1/4 финала, в том числе матч с участием сборной Аргентины. 21 июня на "Стадионе Нижний Новгород" сборная Аргентины встретится со сборной Хорватии.