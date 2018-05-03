Нижний Новгород готов принять фанатов на Чемпионат мира по футболу. Гостей уже ждет обновленный железнодорожный вокзал. Его открыл исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил функциональность и другие преимущества сооружения.
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Американский экономист Пол Крейг Робертс считает, что США уверенно ведут мир к Третьей мировой войне, а у России нет иного выбора, кроме как защищаться.
Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.