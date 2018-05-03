Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Обновленный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов

Россия » Поволжье » Нижний Новгород. Последние новости

Нижний Новгород готов принять фанатов на Чемпионат мира по футболу. Гостей уже ждет обновленный железнодорожный вокзал. Его открыл исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил функциональность и другие преимущества сооружения.


Обновленный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ЧМ-2018 вокзал Нижний Новгород Чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Житейские истории
Обратная сторона "Луны"
Южная Азия
Вызов принят: Пекин концентрирует военную мощь на Спратли
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Читательский топ
В ООН по-тихому убирают русский язык
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
"Россия даже более Запад, чем Америка"
Пять причин, почему Запад умирает
Новости Все >
Обновленный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов
Путин заявил о готовности России к ЧМ-2018
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Неужели сработало: в России упало число коррупционеров
Ветеранам Великой Отечественной войны раздадут по $150
Офицер ВМС раскрыл слабые места американского флота
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
"Россия даже более Запад, чем Америка"
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Маккейн попросил позаботиться о дочери
Общество
Маккейн попросил позаботиться о дочери
Общество
В Израиль направят секретные группы
США и Канада
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"

Американский экономист Пол Крейг Робертс считает, что США уверенно ведут мир к Третьей мировой войне, а у России нет иного выбора, кроме как защищаться.

Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Мир
Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина
Любовь Степушова Вызов принят: Пекин концентрирует военную мощь на Спратли Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 03.05 красноречивы Соломон Соловьев Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Коллекция предателей Родины. Виктор Беленко
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Без Крыма и газа: Украина признала победу "Северного потока-2"
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Путин заявил о готовности России к ЧМ-2018
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Названы точки возможного столкновения России и США
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался