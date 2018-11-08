Кировская область станет пилотной в деле цифровизации медицины

Кировская область станет пилотной для внедрения уникальной в России системы так называемого искусственного интеллекта в сферу здравоохранения, сообщает pora.ru.

Новая технология обеспечит пациентов данными о состоянии их здоровья, даст рекомендации по каждому отдельному заболеванию, выявленному на ранней стадии, направит больного на обследование к узким специалистам. Информацию от искусственного "доктора" будут получать врачи первого звена. Они, в свою очередь, обратят внимание на конкретных пациентов, пригласят их на прием и направят на дальнейшее обследование.

Искусственному "доктору" вменяется в обязанности "считывать" данные больного из единой государственной медицинской системы региона, где собраны все амбулаторные карты, анамнезы, результаты обследований, заключения лечащих врачей.

В настоящее время работа над созданием цифрового продукта подходит к завершению. Искусственный интеллект продолжил цифровизацию медицинской информационной системы (МИС) Кировской области. Посредством МИС специалисты из кабинета приема записывают пациентов как на повторные приемы, так и в другие медорганизации, на плановую госпитализацию, консультации с другими специалистами, диагностические исследования, фиксируют вызовы "скорой помощи" и прочую информацию.

Использование услуг искусственного "доктора" — большой шаг в медицину будущего, ориентированного на раннее выявление заболевания и спасение жизни пациентов.

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