Власти Татарстана назвали всех жителей республики татарами

Удивительный случай произошел в Татарстане. Так, вице-премьер российской республики Василь Шайхразиев в своем выступлении назвал татарами всех, кто живет сегодня на территории Татарстана.
Так, по словам Василя Шайхразиева, все, кто живет сегодня в Татарстане — татары, вне зависимости от национальности. Выезжая за пределы республики, убежден вице-премьер, "русские, чуваши, мордва" тут же становятся татарами. Так как живут в Татарстане, объяснил свою позицию Василь Шайхразиев.
На сегодняшний день на территории Татарстана проживает порядка 4 миллионов человек. Большинство из них — 53 % — татары. Русских в республике, согласно лишь официальным данным, порядка 39 %. На третьем же месте по численности населения в республике значатся чуваши — их в Татарстане чуть больше 3 %.
Отметим, что Василь Шайхразиев занимает пост заместителя премьер-министра республики Татарстан с 1 октября 2014 года. Премьер-министром республики в составе Российской Федерации же на сегодняшний день является Алексей Песошин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что живущая за счет трудовых мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком в стране. Некоторые представители власти выступают резко против подобного, но оппозицию, судя по всему, остановить будет сложно.
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