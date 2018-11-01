Коллекторы сядут за угрозу ветерану паяльником

В Казани возбудили уголовное дело в отношении коллекторов, угрожавших фронтовику паяльником.

В середине сентября в Интернете появилась информация о беспределе сотрудников ЖЭКа, который они учинили в отношении пожилого человека, участника ВОВ.

Работники ЖЭКа оформили на 92-летнего участника ВОВ, почетного гражданина Казани, инвалида I группы Юрия Величко десятки вымышленных счетов, а затем принялись требовать у старика погашения долга. Ветеран справедливо отказывался признавать и платить штраф.

Тогда в начале лета злоумышленники решили пойти дальше - сперва применили методы коммунальных ограничений: отключение электричества. А затем обратились "профессионалам" в коллекторское агентство, которые стали использовать к традиционные для них методы принудительного выбивания долгов с запугивания и угрозами расправы. Ранее Правда. Ру сообщала об этом диком случае.

В ходе организованной мэрией Казани проверки из резервного фонда были погашены все счета, приписанные жилищниками Величко. Затем последовало увольнение генерального директора управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района Руслана Галимова, который нанял коллекторов для расправы над ветераном.

После огласки истории в СМИ глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести по инциденту доследственную проверку, в результате которой в отношении коллекторов возбудили уголовное дело по статьям ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и ч. 1 ст. 137 УК РФ "Нарушение тайны частной жизни".

Сложность состоит в том, что личности коллекторов, угрожавших казанскому ветерану, пока не установлены. Их разыскивают.

Фото: Newstracker

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