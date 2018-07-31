Провинциальных чиновников проверят психиатры

Екатеринбург выделит 175,7 тысяч рублей на психиатрическую экспертизу работников МКУ "Управление зданиями" администрации города, говорится на сайте госзакупок.

Военный госпиталь

Сообщается, что медицинское освидетельствование должны пройти 104 работника администрации до 25 декабря.

Психиатрическая комиссия на основе экспертизы должна большинством голосов принять решение, подходит ли чиновник к работе в "условиях повышенной опасности". В случае обнаружения заболеваний, психиатры будут обязаны в течение трех дней уведомить мэрию о имеющемся противопоказании.

«Количество работников, подлежащих медицинскому осмотру (обследованию), составляет 104 человека, из них женщин - 73 человека», - сообщается в бумагах. Организация, выигравшая контракт, обязана будет оказать услуги до 25 декабря 2018 года. В контракте также прописаны требования по соблюдению конфиденциальности личных данных.