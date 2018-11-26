Провинциальный пенсионер подал в суд на Россию за "Запорожец"

Вадим Иванов считает, что ответчик должен выплатить ему по 2 евро за каждый день нарушения прав. Пенсионер утверждает, что права нарушались 10 лет.

"Запорожец" пропал вместе с гаражем 24 апреля 2008 года. С тех пор Иванов только пять лет пытался заставить полицию завести уголовное дело. Для этого ему дважды приходилось обращаться в районный суд Екатеринбурга. В итоге дело завели по статье "Кража". В течение следующих лет расследование по делу несколько раз останавливалось и возобновлялось — последнее происходило только когда Иванов повторно обращался в суд с жалобами на бездействие правохранительных органов. Последний раз следствие остановилось в июне нынешнего года, остаётся таковым и до сих пор — подозреваемых в сносе гаража и хищении автомобиля у полиции нет.

Изначальная причина пропажи имущества тривиальна: в 2000 году глава городской администрации Аркадий Чернецкий подписал указ о сносе металлических гаражей в городе. Именно в год пропажи, в 2008 году положение ужесточили. Сносу подлежали металлические гаражи, которых насчитывалось около 51 тысячи. В 2009 году Уставной суд Свердловской области аннулировал действие этих постановлений, однако демонтаж продолжался и дальше. Из 300 объектов ГСК, где размещался гараж Иванова, уничтожены все.

При этом в мэрии сообщают, что большинство гаражей возводилось без каких-либо документов, а процесс демонтажа строений подразумевал полное соответствие законодательству. В частности, в случае, который произошёл с Вадимом Ивановым, его должны были уведомить о предстоящих работах, дать время вывезти имущество или перевести сам гараж. Если же в гаражах на момент начала демонтажа оставался транспорт, работы приостанавливались, уверяют в администрации. Но у Иванова были документы на строение, правда, сейчас они изъяты и прикреплены к делу.

Не питая надежд на успешное разрешение тяжбы, пенсионер из Екатеринбурга выставил Министерству финансов и Министерству внутренних дел иск на 10 тысяч евро. Главная мотивация Вадима Иванова — не получить компенсацию, а найти ответственного за пропажу имущества добропорядочного налогоплательщика.