Уралец потребует выплату страховки за погибшего отца-фронтовика

Житель Екатеринбурга нашел страховое свидетельство, оформленное на отца, погибшего в Великую Отечественную войну, и намерен взыскать страховую сумму. Об этом сообщает агентство URA. ru.

В семье сохранился полис Госстраха, по которому боец Красной Армии Семен Резников был застрахован на две тысячи советских рублей. Страховку ему оформили "на гражданке" после получения ранения. В 1943 пришло уведомление, что он "пропал без вести". Где его могила, до сих пор неизвестно.

Опрошенные "URA.ru" юристы полагают, что шанс получить выплату есть, поскольку Росгосстрах — правопреемник советского Госстраха. Если применить процент, который в СССР начисляли на банковские вклады (3%), то за 75 лет набежало бы 18300 рублей в ценах 1943 года, подсчитал доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко.

По мнению юриста, в пересчете на нынешние цены, "сумму в миллион 830 тысяч рублей можно смело удвоить". "Если подобный прецедент будет создан и такие компенсации действительно начнут выплачивать", — сказал юрист.

Как сообщала "Правда.Ру", страхование своего жилья может стать обязательным для каждого россиянина. Взнос в счет уплаты страховки поделят на 12 месяцев и дополнительно внесут в коммунальные услуги. Законопроект уже готовят к принятию.

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