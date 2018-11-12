Оскорбившая молодежь чиновница отделалась строгим выговором

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, несмотря на шумиху вокруг ее имени, продолжит работать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему вдруг бывшая спортсменка оказалась столь популярной в России персоной. Так, Ольга Глацких на встрече с уральской молодежью заявила вдруг, что государство им ровным счетом ничего не должно. Глацких отдельно отметила, что государство не просит никого рожать.

Средства массовой информации, что неудивительно, тут же растиражировали слова Ольги Глацких. Та, отметим, попыталась объясниться — заявила, что слова ее были вырваны из контекста, но в сети Интернет можно легко найти видеозапись, которая говорит об обратном.

Несмотря на то, что чиновница явно позволила себе лишнего, никто не собирается ее увольнять. Так, стало известно о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ограничился в отношении нерадивой сотрудницы лишь строгим выговором.

Отметим, что недавно Ольгой Глацких заинтересовалось местное отделение Следственного Комитета Российской Федерации. У сотрудников правоохранительных органов появились сомнения насчет того, правда ли Глацких тратит сотни миллионов рублей на то, о чем говорится на сайте госзакупок.

К сожалению, везет так, как Ольге Глацких, далеко не всем. Другую отечественную чиновницу, Наталью Соколову, за похожий проступок уволили. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самарский депутат заявила, будто на 3500 рублей вполне себе можно жить целый месяц. Голод, отметила она, вообще штука полезная. Наталья Соколова заявила, что и сама бы так жила, но ей, видите ли, не позволяет ее статус. За столь сомнительные высказывания Соколову, в отличие от Глацких, уволили с занимаемой ею должности.

Фото: Fotodom. ru/DP

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