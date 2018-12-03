Дети расстреливали портрет генерала США на деньги департамента Глацких

Екатеринбургский фонд "Содействие беспризорникам" в рамках проекта по патриотическому воспитанию предлагал детям стрелять по фотографии американского генерала Роберта Скейлза.

На прошлой неделе фондом были организованы соревнования по стрельбе из пневматической винтовки для подростков. Причем немногим ранее организации было выделено 600 тысяч рублей от департамента молодежной политики Свердловской области. Сумма была согласована с руководителем департамента Ольгой Глацких. Это та самая чиновница, которая заявила, что "государство не просило вас рожать" и "государство ничего вам не должно".

Школьникам Екатеринбурга в качестве одного из этапов турнира было предложено стрелять в изображение американского генерала Роберта Скейлза.

"Это наш враг, а мы ведем работу по патриотическому воспитанию и рассказываем об этом подросткам. Мы хотим, чтобы дети знали, что у России есть не только друзья, но и очень много врагов. И надо быть готовыми защитить свою родину", — заявил руководитель фонда "Содействие беспризорникам" Бек Манасов. Однако подобное воспитание патриотизма вызвало одобрение далеко не у всех родителей.

Стоит отметить, что грант на патриотическое воспитание, выданный фонду в конце 2017 года, предполагал отсутствие штрафов и любых задолженностей у организации, претендующий на бюджетные средства. Но Фонд "Содействие беспризорникам" не отвечал этим условиям. На протяжении 3 лет он то и дело становится ответчиком в исках о взыскании долгов. Организация элементарно не платила за аренду. С 29 сентября 2017 года по 6 марта 2018-го Арбитражный суд Свердловской области рассматривал иск о задолженности фонда перед департаментом по управлению муниципальным имуществом. В результате организация выплатила 45 093 рубля.

Помимо проблем с финансовым поведением, должны возникнуть серьезные вопросы относительно прямой обязанности организации - а именно патриотическому воспитанию. Конкурсы, на которых призывают расстреливать портреты американских военных, не могут воспитать ничего, кроме агрессии и скудоумия.

Фонд "Содействия беспризорникам", к счастью, является не единственной молодежной организацией. Аналогичные гранты были выделены Свердловскому региональному фонду поддержки молодежных инициатив — на творческую лабораторию "Действуем в условиях глобальных вызовов", а также свердловскому "Союзу добровольцев России" — на чемпионат спасателей "Кубок В. А. Востротина" среди молодежных формирований УрФО.

Ранее Правда. Ру сообщала о том, что в современной России нет организаций, способных объединить большинство молодых россиян.

Фото: 66.ru

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