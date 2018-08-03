В Екатеринбурге вопреки воле жителей пытаются вырубить березовую рощу

В Академическом районе Екатеринбурга продолжается "битва" за березовую рощу. Местные жители категорически против того, чтобы ее вырубали и строили там жилищный многоэтажный массив.

Застройщиком, а заодно и "могильщиком" островка живой природы в этом районе выступает фирма Специализированный застройщик "Краснолесье", которая связана с корпорацией "Атомстройкомплекс", возглавляемой известным бизнесменом Валерием Ананьевым.

Мало того, что данный проект застройки нарушает генеральный план Екатеринбурга, но там обнаружились и другие нарушения, по поводу которых активисты-защитники рощи уже обратились в суд. Впрочем, пока судебная система сработает, пройдет некоторое время. Сегодня состоялось только первое заседание по делу. А пока "строители" напирают на рощу, и жители вынуждены прибегать к массовым акциям протеста, а по сути, устраивать живой заслон тем, кто желает рощу уничтожить.

Застройщики уже установили вокруг рощи забор (не очень понятно на каком основании), защитники повесили на него фотографии рощи, чтобы жители района увидели, чего они могут лишиться. Сегодня прошла новая акция, в рамках которой "неравнодушными жителями и общественниками был открыт закладной камень Парка "Берёзовая роща" и высажены деревья".

Эти собрания граждан начались не сейчас, первый митинг, на который собралось около 500 человек, прошел еще первого апреля. К слову, на закладку камня пришло больше пятидесяти человек.

На табличке, зафиксированной на камне, написано воззвание ко всем неравнодушным гражданам: "Камень служит напоминанием, что Берёзовая роща должна остаться рощей, стать парком, но ни в коем случае не быть уничтоженной…

Рощу необходимо сохранить для будущих поколений, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться уголком леса не за десятки километров, а прямо около дома".

Ранее активисты уже вывешивали на заградительный забор плакаты с надписями: "Атомстройкомплекс, тебе здесь не рады! Собирай вещи!". Кстати, проблема "варварской застройки" Екатеринбурга коснулась не только Академического района. В начале апреля в городе прошел крупнейший митинг протеста против нарушения экологических норм и бездумной застройки всей городской среды Екатеринбурга в целом.

Что же касается Березовой рощи в Академическом районе, то, по сути, это единственный "зеленый оазис" на данной территории, и если застроить и его, то район превратится в собрание бетонных коробок без всякой зелени.

В частности, одна из активистов и жительница Академического, Альбина Харисова так прокомментировала ситуацию: "С тех пор, как я начала жить в Академическом районе, мы с сыном постоянно гуляем в Берёзовой роще, ему там нравится. Будет очень обидно, если рощу уничтожат".

При этом, защитники экологии, да и просто заинтересованные в том, чтобы дышать чистым воздухом граждане, настроены весьма серьезно. После общегородской акции 1 апреля, фактически в еженедельном режиме на территории Академического района проводятся одиночные пикеты и иные уличные акции. Роща, кстати, стала и своеобразным культурным центром: в Роще активисты высаживали новые деревья, проводили конкурсы детского рисунка.

Уже был проведен сбор подписей, а просьба защитить этот неформальный пока парк была отправлена в адрес Президента Российской Федерации, Владимира Путина. Правда, застройщики, не обращают на это ровно никакого внимания, продолжают огораживать территорию, и готовятся к тому, чтобы сравнять Рощу с землёй.

С другой стороны, привлечение общественного внимания, и участия СМИ все же дает защитникам некоторую надежду. Новое жилье — это, конечно важно. Но также важно понимать, что жизнь в городе, любом, а не только Екатеринбурге должна быть комфортной. А городской комфорт жителей включает в себя и парковые зоны, в которых можно просто отдохнуть. Ну, и вообще, городской парк — это красиво. Роща в Академическом — это своеобразный символ района и место культурного отдыха жителей. Это место знаковое и символическое, поэтому они его так усиленно и защищают.

И очень хочется надеяться, что Роща избежит уничтожения, а строить новое жилье в Екатеринбурге будут все же не в ущерб интересам местных жителей.