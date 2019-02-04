Странная рассылка от МЧС напугала курганцев

Жители Курганской области поделились необычным сообщением от местного управления МЧС. Вместо привычного оповещения о сильном ветре и опасности гололедицы, жители получили сообщение с цифрами "66.763916".

Сообщения такого содержания люди получили независимо от модели телефона и сотового оператора, которого они используют.

Пользователи соцсетей стали активно выдвигать различные предположения того, что на самом деле могут означать эти сообщения. Участники группы "Инцидент Курган" в "Вконтакте" предположили, что таким образом МЧС предупреждают о грядущем конце света и цифры - это координаты убежища, "где будет тепло". По другим версиям, в сообщении федерального министерства указаны координаты широты Пуэрто-Рико или же обновившийся курс доллара.

Пресс-служба регионального МЧС подтвердила, что в службу уже поступали сообщения от жителей области о странных цифрах, однако вопросы следует задавать операторам сотовой связи, поскольку ведомство всего лишь направляет заявку "на размещение текстовых сообщений".

Позднее, местные жители получили новую рассылку от курганского МЧС с предупреждением о сильных ночных холодах. В ночь в с 4 на 5 февраля температура в области опустится до отметки в минус 40 градусов.

Источник фото: группа "Инцидент Курган" в социальной сети «ВКонтакте»

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