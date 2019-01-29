СМИ: фейковые чиновники выходят чистить снег по всей стране

Жители Челябинска раскритиковали видео, на котором чиновники убирают снег в специальных костюмах и с лопатой. Видеоролик был опубликован в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео видно, как автор невзначай встречает на улице мужчину в костюме, который чистит снег около тротуара, а рядом стоит машина с номерами чиновника. В это время за работой мужчины наблюдает удивленная бригада работников. Похожие ролики появились не только в Челябинске, но и в Казани, а также в Уфе.

Многие пользователи социальных сетей увидели в этом ролике постановку, подстроенную властями. По чиновнику видно, что он одет далеко не по морозной погоде, которая держится в регионе уже несколько недель. Мужчина одет в легкое пальто и чистит улицу без головного убора. На уборку действия госслужащего похожи мало, он перекладывает снег с одного места на другое.

После публикации видео в комментариях сразу же появились мнения о том, что видео было снято специально для имиджа региональных властей. Однако в социальных сетях не стали осуждать всех чиновников, а привели примеры, когда те помогали народу тихо и без особого пафоса, выполняя реальную работу.

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