СМИ: фейковые чиновники выходят чистить снег по всей стране

Жители Челябинска раскритиковали видео, на котором чиновники убирают снег в специальных костюмах и с лопатой. Видеоролик был опубликован в социальной сети "Вконтакте".
На кадрах видео видно, как автор невзначай встречает на улице мужчину в костюме, который чистит снег около тротуара, а рядом стоит машина с номерами чиновника. В это время за работой мужчины наблюдает удивленная бригада работников. Похожие ролики появились не только в Челябинске, но и в Казани, а также в Уфе.
Многие пользователи социальных сетей увидели в этом ролике постановку, подстроенную властями. По чиновнику видно, что он одет далеко не по морозной погоде, которая держится в регионе уже несколько недель. Мужчина одет в легкое пальто и чистит улицу без головного убора. На уборку действия госслужащего похожи мало, он перекладывает снег с одного места на другое.
После публикации видео в комментариях сразу же появились мнения о том, что видео было снято специально для имиджа региональных властей. Однако в социальных сетях не стали осуждать всех чиновников, а привели примеры, когда те помогали народу тихо и без особого пафоса, выполняя реальную работу.
Читайте также:
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над…
"Отстань, стадо!": почему чиновники не знают своего…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.