Медведь пришел на зимнюю спячку в закрытый город

Челябинский медведь настолько суровый, что выбрал для устройства берлоги овраг на территории закрытого уральского города.

По словам начальника Снежинского лесничества Николая Кулешова, дикий зверь, вероятнее всего в поисках удачного места для обустройства берлоги, проник на территорию города Снежинска (закрытое административно-территориальное образование, Челябинская область).

Пока доподлинно неизвестно, как именно зверь сумел преодолеть ограждение, опоясывающее территорию города. Городская администрация взяла медведя под охрану.

"Проблема серьезная, мы впервые столкнулись со случаем, чтобы медведь подошел так близко к людям. Пока нашему лесничеству поставлена задача обеспечить безопасность — затруднить проход и проезд людей к месту зимовки", — прокомментировал ситуацию Кулешов.

Незваный гость был замечен два дня назад. Квадрокоптер заснял медвежью суету в овраге, где он намеревался залечь на зимний сон. На записи видно, что относительно близко от этого места расположена котельная, трубы которой различимы на видеокадрах, рядом - автомобильная дорога. Специалисты пытаются определить, зачем косолапому понадобилось выйти за пределы лесного массива и устроиться на зимнюю спячку рядом с шоссе.

"Однозначного ответа нет, высказывают разные предположения. Возможно, это связано с миграцией", — сказал источник в администрации города.

Надо сказать, что это не первый на Урале случай, когда дикий зверь пробирается на территорию, где его легко повстречать людям. В октябре 2017 года медведь оказался в районе химзавода Нижнего Тагила. Причем ловкий мишка без труда перелез через препятствие - забор высотой в 3 метра с колючей проволокой.

На территории завода бурый "злоумышленник" угостился яблоками и содержимым мусорных контейнеров. Вдоволь наевшись, медведь спокойно проследовал обратно в лес.

Ранее Правда. Ру писала о том, что дикие животные осваивают города.

Фото: Nexplorer.ru

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