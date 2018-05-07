Оренбург за 12 рублей спасет дюжину памятников

Власти Оренбурга намерены передать на баланс бизнесменов городские здания, имеющие историческую ценность.

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Как сообщает 56orb.ru, поскольку у города нет бюджетных ресурсов проводить реставрацию, объекты предложено взять "на баланс" бизнесменам.

Таким образом, за символическую плату в один рубль Оренбург отдаёт здание в аренду на срок до 49 лет. При этом арендаторы обязуются содержать его и отвечать за сохранность.

Издание отмечает, что на аренду первых 12 зданий уже появились претенденты, однако пока речь идёт лишь о соглашении о намерениях.

Планируется, что несколько зданий, расположенных на пер. Левашова, Мало-Торговом и зданий, связанных с историей городских мечетей, возможно, будут переданы Духовному Управлению мусульман Оренбургской области.

Эксперты при этом сомневаются, что программа "аренда за рубль" получит широкое распространение, так как содержать, а тем более восстанавливать исторические здания обходится дорого.

При этом отмечается, что опыт в Казани показал, что лучше, когда в аренду отдаются целые улицы старых зданий, и реставрация идёт чуть ли не кварталами. Иначе выясняется, что один старинный дом арендатор привёл в нормальное состояние, а по соседству все выглядит неважно.

Но пока министерство культуры Оренбургской области возлагает большие надежды на "рублёвую аренду".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в 2011 году столичные власти выделили 680 миллионов рублей на реставрацию фасадов 68 исторических зданий. Об этом говорится в материалах департамента капитального ремонта столицы.