Купивший диплом мужчина заведовал хирургией в провинциальной больнице

Хирургическое отделение Медведевской участковой больницы Волгоградской области мошенник возглавлял почти год. По образованию он всё же являлся врачём, но — педиатром. Купленный диплом Российского университета дружбы народов о профессиональной переподготовке мужчина использовал для карьерного роста. Также он заполучил сертефикат, дающий ему допуск по специальности "хирургия". Однако за год лжехирург не провёл ни одной операции.

В ходе проверки Прокуратуры выяснилось, что мужчина никогда не учился в РУДН. Свою вину в подлоге документов он признал полностью, а из больницы был уволен. Теперь ему предъявлено обвинение в использовании заведомо фиктивных документов.

Напомним, схожий случай произошёл на Урале: фельдшера уволили за прогул в одной больнице, но он купил новую трудовую книжку и диплом и стал исполняющим обязанности главного врача в другой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о других случаях использования поддельных документов о высшем образовании. Так, в Архангельске был осуждён пожарный, он использовал поддельный диплом. Ростовский депутат был обвинён в том, что предоставил в Избирательную комиссию фиктивный диплом. В Москве же с ненастоящим паспортом был задержан "Чебурашка".

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