Жители ставропольского села состарились в ожидании ремонта дороги

В России, как известно, две беды. И если одну из них исправить практически невозможно, то дороги отремонтировать можно.

В Ставропольском крае, однако, чиновники считают, по-видимому, иначе. Так, в местные средства массовой информации обратился молодой человек, житель небольшого поселка в области. По его словам, ему 28 лет, и всю свою жизнь он прожил там, где родился. И за все это время, говорит молодой человек, никто так и не начал ремонтировать дорогу, что находится в ужасном состоянии.

Так, рассказывает неравнодушный местный житель, от некогда нового асфальта остались лишь редкие небольшие куски. Дорога, заявляет молодой человек, состоит из сплошных ям и бугров. Их периодически засыпают щебнем, но от этого, признается он, мало толку. По весне и осени дорогу размывает, сетует молодой человек, и проехать по ней не представляется возможным.

Написавший в региональные СМИ мужчина рассказал о том, что он с односельчанами неоднократно обращался за помощью в различные инстанции. Привезут снова щебень, чтобы создать видимость проделанной работы, и на этом все, рассказывает молодой человек.

Его бабушка, говорит молодой человек, рассказывает, что дорога всегда была ужасной. Пожилая женщина сетует, что состарилась с тех пор, как местные власти обещают сделать дорогу.

Ранее "Правда.Ру" писала о похожей истории из Тверской области. Там глава небольшого поселка отказывается выполнять постановление районного суда и ремонтировать дорогу. Говорит, что все стали "какими-то нежными" — он, мол, на своем автомобиле по разухабистой дороге проезжает спокойно. А местные жители, добавляет глава поселка, могли бы для начала и сами что-нибудь сделать.

Читайте также:

Почему в России плохие дороги