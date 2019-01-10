Врач не смог отличить грыжу от аппендицита и погубил пациентку

Удивительный случай произошел в Ставропольском крае, в небольшом российском городке Минеральные воды. Там местные врачи перепутали грыжу с аппендицитом и тем самым загубили пациентку.

Согласно предоставленным местными средствами массовой информации данным, в августе минувшего года в одну из городских больниц за медицинской помощью обратилась местная жительница. Женщина, сообщается, жаловалась на сильные боли в животе.

Горе-хирург осмотрел пациентку и поставил ей диагноз "пупочная грыжа". После специалист прооперировал ее. На следующий день после операции состояние больной резко ухудшилось. В связи с этим жительнице Минеральных воды назначили нового врача, но тот целых десять дней кряду не мог установить правильный диагноз. В конце концов выяснилось, что у несчастной воспаление аппендицита, но было уже поздно — у женщины произошло заражение крови. Больная скончалась.

Известно, что Следственный комитет Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медработник из Германии убил добрую сотню собственных же пациентов. И речь идет не о врачебных ошибках, пусть и многочисленных — примечательно, что своих жертв немецкий фельдшер убивал целенаправленно.

Читайте также:

Чем чревато введение института семейных врачей…