Депутаты в Севастополе отказались от зарплаты ради независимости ЗС

Подавляющая часть депутатского корпуса Законодательного собрания Севастополя на сегодняшнем пленарном заседании отказалась от зарплаты для того, чтобы Заксобрание города оставалось независимым и работоспособным органом власти, о чем сообщает издание ForPost (Новости Севастополя).

Об этом сегодня на брифинге, который состоялся перед проведением пленарного заседания сообщили журналистам заместитель председателя городского ЗС Александр Кулагин и глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Теперь получать зарплату за свою рабоу будут лишь глава парламента и, возможно, ещё два депутата.

Как напомнил собравшимся Кулагин, Законодательное собрание является независимым органом государственной власти в полном соответствии с федеральными и региональными законами. А Контрольно-счётная палата - это независимый орган внешнего финансового контроля. Тем не менее, как отметил парламентарий, исполнительная власть предприняла две попытки резко сократить финансирование как заксобрания, так и КСП.

О сокращении было известно еще из обсуждения первого варианта проекта трехлетнего бюджета города, в него было впоследствии внечены изменения, однако второй вариант, который был представлен на рассмотрение депутатов 25 декабря, ничем в этом плане отличался от первого варианта.

«Сокращение финансирования этих двух органов является прямым вмешательством в их деятельность и нарушает принципы их функционирования, важнейшим из которых является независимость. Кроме этого, это прямо противоречит федеральному законодательству и законодательству города Севастополя» - особо подчеркнул вице-спикер ЗС.

Он также предостерег, что «несогласование плана контрольной деятельности со стороны губернатора города Севастополя, заявление о желании переформатировать устройство контрольно-счётной палаты является угрозой установленным Конституцией принципам взаимодействия органов государственной власти и риском бесконтрольной деятельности исполнительной власти».

При этом печально то, что, как сообщили собравшимся парламентарии, весь имеющийся в арсенале исполнительной власти «административный ресурс», включая государственные СМИ, был направлен на формирование у севастопольцев мнения, будто депутаты заботятся исключительно о собственных интересах.

В связи в чем, а также «ради сохранения профессионального коллектива аппарата законодательного собрания», депутаты внесли сегодня на рассмотрение пленарного заседания законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе. При этом, как подчеркнул Вячеслав Горелов, депутаты будут выполнять в прежнем объёме все прежние свои обязанности.

Он выразил надежду, что главы комитетов по экономике и по городскому хозяйству, которые не участвовали в обсуждении этого закона, окажут поддержку такому решению.

Однако на данный момент ситуация такова, что Заксобрание Севастополя сегодня в итоге было вынуждено утвердить внесенный губернатором Дмитрием Овсянниковым проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-20 годы. Документ принятый депутатами, которые отказались оставлять город без главного финансового документа на три года, предусматривает серьезное сокращение финансирование аппаратов ЗС и КСП Севастополя.

В итоге, как считает вице-спикер парламента Севастополя Александр Кулагин, сделана попытка контролировать заксобрание и КСП со стороны администрации города.