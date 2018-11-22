Рухнул стоящий над Севастополем православный крест

Крест с более чем столетней историей упал из-за шторма на Георгиевской скале, в районе мыса Фиолент. По словам представителя Симферопольской и Крымской епархии отца Калинника, как только непогода пройдёт, реликвия будет восстановлена.

По словам отца Калинника, братия монастыря уже была благословлена на это и, совместно со специалистами, вскоре устранит проблему. Без креста, говорит Калинник, мыс стоять не будет и гора снова обретёт своё знамя.

Впервые православный крест был установлен был установлен в 1891 году, это событие приурочили к 1000-летию Свято-Георгиевского монастыря. Крест посвящён явлению святого Георгия верующим.

В 1991 году был восстановлен монастырь, а вместе с ним и крест. Его рост семь метров, вес полторы тонны. Материал, использованный в изготовлении — камень, но основание у строения металлическое. Несмотря на крепкую конструкцию, от суровых природных услових она утратила былую прочность и крест упал. К слову, в 2015 году силами донецкой молодёжной общественной организации крест был отремонтирован и покрашен.

Напомним, подобное уже происходило на полуострове: в 2010 году упал и раскололся крест с храма Святителя Николая Чудотворца. Замену ему изготовили в Екатеринбурге, привезли и установили спустя два года.

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