Неугодных четвертовать: предложение замгубернатора прокомментировал народный мэр Севастополя

Мэр Севастополя Алексей Чалый со страниц издания ForPost и в видеообращении обратился к губернатору города Дмитрию Овсянникову и его заместителю Илье Пономареву, а также к общественности с глубокой критикой происходящего в городе за последний год.

"Правда.Ру" уже писала, как власть Севастополя имитирует бурную деятельность, прикрывая свою беспомощность за фасадом бюрократических процедур.

Теперь — очередная напасть. Сделаем небольшой экскурс в происходящее, дабы обращение Чалого было более понятно.

Дело в том, что Илья Пономарев от лица Дмитрия Овсянникова, выступая перед заксобранием Севастополя, заявил, что реконструкция Матросского бульвара незаконна. Он уточнил, что проводящий ее благотворительный фонд "35-я береговая батарея" якобы уничтожил несколько значимых объектов культурного значения.

По факту названные культурным наследием развалины таковыми не являются, подтверждением чего стал материал ForPost, где представлены фото- и прочие документы, демонстрирующие эти "культурные объекты".

Что же касается настоящих предметов старины и культуры, которые требуют сохранения и бережной реконструкции, их на Матросском бульваре никто не тревожил. Речь идет о памятнике Казарскому, памятнике в честь столетия изобретения радио и мемориальной доске на месте, где ранее находился перевязочный пункт хирурга Пирогова.

Между тем свою тираду перед заксобранием заместитель губернатора завершил эффектным заявлением, что "за такое севастопольцы давно четвертовали бы любого на площади Нахимова".

Видимо, это стало последней каплей для народного мэра Севастополя, который предложил Пономареву удовлетворить его "тайное желание", добавив, что "быть четвертованным на площади Нахимова отчасти даже почетно", и потребовал от замгубернатора "быть конкретным и предложить время встречи".

При этом Чалый предложил Пономареву посоветоваться по данному вопросу с Овсянниковым, поскольку не сомневается, что тот в курсе происходящего и посыл одобряет.

Чалый в своей послании отметил, что ожидает от оппонента назначения даты встречи, и уточнил, как с ним можно связаться, а также пообещал принести на "место предполагаемой казни" инвентарь, иронически отметив: "Зная ваше умение управлять, у вас никогда вместе не сходятся время, место и ресурсы, поэтому секиры и топоры будут обеспечены".

Народный мэр Севастополя предупредил, что если со стороны заместителя губернатора не последует предложения, он будет считать его и Овсянникова "болтунами и трусами".

Что же касается работы самого Дмитрия Овсянникова и его команды, в своем письме Чалый назвал ее "подлостью", уточнив, что ему (Овсянникову) "с этим крестом жить до той поры", пока он не покинет Севастополь.

На фото: народный мэр Севастополя, депутат Алексей Чалый. Источник: kremlin.ru

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