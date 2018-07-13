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Быть не мальчиком но мужем: народный мэр Севастополя призывает губернатора к здравомыслию

Россия » Юг » Севастополь

Заксобранию Севастополя покой может только сниться. В пятый раз за последние три месяца губернатор города Дмитрий Овсянников требует провести внеочередное заседание.

Быть не мальчиком но мужем: народный мэр Севастополя призывает губернатора к здравомыслию. 389478.jpeg
Народный мэр Севастополя, депутат Алексей Чалый. Фото: kremlin.ru

Абсурдность ситуации придает то, что назначить встречу будто бы необходимо не позднее 23 июля, в то время как плановое заседание назначено на… 24 июля и в его повестке упомянутые губернатором вопросы уже поставлены, сообщает ForPost Новости Севастополя.

Среди задач, решение которых нужно найти столь спешно, — законопроекты о гербе и флаге Севастополя (до сих пор с общественностью не согласованные) и Прогнозный план приватизации. Между тем бытует мнение, что правительство Севастополя намеренно регулярно поднимает довольно взрывоопасные вопросы, дабы отвлечь горожан от проблем насущных, коих вполне хватает, пишут севостопольские коллеги.

О происходящем ForPost Новости Севастополя. su побеседовали с народным мэром Севастополя, депутатом Алексеем Чалым, который считает, что данный балаган наносит урон региону. И добавляет, что "никому не позволено превращать государственную власть в посмешище, тем более высшему должностному лицу региона".

Алексей Чалый напоминает в интервью журналистам, что все началось осенью прошлого года, когда губернатор начал против Заксобрания "войнушку", поводом для которой, видимо, послужила проверка ГУП "Пансионаты Севастополя" в сентябре 2017 года, во время которой были найдены многочисленные нарушения. Нынешние внеочередные сессии, по убеждению Алексея Чалого, один из инструментов противостояния. Однако не единственный. В "арсенале" губернатора и "снижение финансирования, и запрет канцелярии правительства принимать нарочные письма из Заксобрания, и запрет государственным служащим правительства посещать заседания комитетов и комиссий", и т. п.

Продолжая тему проведенных проверок, депутат утверждает, что "с юридической точки зрения это злоупотребление правом, что уже однажды было доказано судом, в котором губернатор выступил в качестве истца" (Алексей Чалый имеет в виду иск Овсянникова в отношении Екатерины Алтабаевой).

Алексей Чалый выразил надежду, что однажды у председателя Заксобрания терпение все-таки закончится и он защитит вверенный ему законодательный орган и "разумность государственной власти в Севастополе", подав на Дмитрия Овсянникова в суд за злоупотребление полномочиями, чему оснований вполне достаточно.

Алексей Чалый отметил в интервью ForPost Новости Севастополя несовершенства и личных качеств губернатора, назвав его "мужчиной с замашками подростка", и пожелал Овсянникову "отряхнуться и предстать государственным мужем", способным решать городские проблемы, а не только привлекать внимание к собственной персоне.

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Темы Севастополь Алексей Чалый Дмитрий Овсянников губернатор Севастополя заксобрание Севастополя
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