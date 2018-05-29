Ростовская область подписала на ПМЭФ-2018 соглашения на 12 млрд рублей

24-26 мая в городе на Неве прошел Петербургский международный экономический форум. Участие в нем приняла и Ростовская область, делегацию от которой возглавил губернатор края Василий Голубев.

На форум приехали видные деятели области — представители бизнес-сообщества и администраций муниципальных образований, в основном, чтобы подписать ряд соглашений по проектам, уже готовым к реализации. Еще перед поездкой планы были впечатляющие: подразумевалось подписание соглашений по строительству логистического центра, малоэтажного поселка, цифровизации экономики, решение кадровых вопросов. Под эти проекты уже было предусмотрено 12 миллиардов рублей инвестиций.

В первый день форума были обсуждены с потенциальными партнерами проекты по ветроэнергетике, вопрос переработки отходов и многие другие.

Второй день представители Ростовской области, как уже упоминалось выше, посвятили подписанию соглашений.

Так, Василий Голубев и гендиректор компании "ФМ Ложистик" Кристоф Менивар задокументировали договоренность о строительстве большого логистического комплекса. Он расположится недалеко от "Платова". Компания намерена уже к концу 2019 года построить логистический комплекс в станице Грушевской Аксайского района. По словам Кристофа Менивара, в проект компания планирует вложить 2,5 миллиарда рублей. "Мы считаем, что ростовский регион — стратегический для нашего развития. Мы верим в динамизм развития Ростовской области", — сказал гендиректор компании "ФМ Ложистик".

"Мы стремимся заключать договоры с теми инвесторами, чьи намерения подтверждаются решительными действиями, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Это продолжение реализации нашей программы, которую мы сегодня определяем как развитие аэрополиса. Приаэропортовая территория — это новая точка роста нашей области".

Еще одним итогом долгой и кропотливой подготовительной работы стало подписание соглашения по реализации крупного проекта по строительству жилья в Аксайском районе Ростовской области.

Свои подписи под ним поставили Василий Голубев и гендиректор компании "Мегастрой" Василий Перцев. "Комфортное жилье, которое мы строим, соответствует всем современным требованиям и нормам, отвечает сегодняшнему развитию ростовской агломерации, — рассказал гендиретор компании "Мегастрой". — Мы проводили маркетинговое исследование, рассчитав, что будем продавать один квадратный метр где-то от 36 тысяч рублей". Инвестор намерен вложить в строительство малоэтажного комфортабельного поселка с "двором без машин" шесть миллиардов рублей.

Василий Голубев объяснил, почему проекты такой направленности получают в регионе поддержку. По его словам, сегодня очень важно не только строить жилье, но и создавать вокруг него комфортную среду, которая будет полностью соответствовать всем запросам граждан.

Еще одной важной сферы жизни Ростовской области — развития цифровой экономики — непосредственно касается соглашение правительства Ростовской области с МТС, также подписанное на нынешнем ПМЭФ.

Соглашение подписали Василий Голубев и президент Группы МТС Алексей Корня. В период с 2018-го по 2020 год компания планирует вложить в цифровизацию экономики края 3,5 миллиарда рублей. Соглашение направлено на реализацию программы "Цифровая экономика РФ".

Что конкретно имеется в виду, уточнил Алексей Корня. По его словам, в регионе появятся технологии, которые "приблизят" к людям медицинские и образовательные услуги, запустят технологии, называемые "умный город". Алексей Корня отметил, что у МТС уже есть успешный опыт сотрудничества с Ростовской областью — это проект по "умному сельскому хозяйству": управление процессами на основе больших данных.

В свою очередь, губернатор Василий Голубев рассказал, что сотрудничество с компанией МТС у региона давнее, с 2013 года. И за трехлетний период компания уже вложила в регионе в сферу, за которую отвечает, три миллиарда рублей, а потому в плодотворности дальнейшего партнерства с ней сомнений быть не может.