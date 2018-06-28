Удача в четыре тысячи голосов: юные ростовчане поддержали сборную России по футболу

Общегородской школьный выпускной состоялся сегодня в Ростове-на-Дону.
Донской губернатор Василий Голубев лично приехал поприветствовать вчерашних школьников и сказать им несколько добрых напутственных слов об их "главном школьном дне": "Он навсегда останется в вашей памяти еще и потому, что выпускной проходит в дни, когда Россия, Ростов-на-Дону принимают чемпионат мира по футболу. Этот удивительный праздник спорта заряжает всех нас добрыми эмоциями, энергией и стремлением побеждать. Давайте вместе будем болеть за команду России и пожелаем ей успехов в предстоящем матче 1 июля".
Выпускники приняли призыв губернатора и в качестве акта поддержки российской сборной дружно прокричали: "Россия! Россия! Россия!".
Глава региона сказал ребятам, что какой бы жизненный выбор они не сделали, он верит, что он станет осознанным, и "будет связан с родной землёй и желанием принести ей пользу". "Вам строить будущее Ростовской области и Новый Ростов!", — резюмировал Василий Голубев.
Между тем праздник получился грандиозным, ведь в этом году в Ростовской области простились со школой более 16 тысяч молодых людей, и четверть из них — в донской столице. Почти 2,5 тысячи одиннадцатиклассников Ростовской области окончили школу с медалью. Еще 728 учеников получили региональные медали.
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