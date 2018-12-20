Василий Голубев: Ростовская область будет инвестировать в человеческий капитал

В конце года принято подводить итоги и намечать направления для дальнейшей работы. Так, и в Ростовской области, в соответствии с ежегодной традицией, губернатор Василий Голубев выступил с шестым инвестиционным посланием.

Донской губернатор напомнил об определенных Владимиром Путиным девяти национальных целях развития России до 2024 года и отметил, что в вверенном ему регионе была сформирована Стратегия развития до 2030 года, где приоритетом, как и в нацпроектах, является человек.

Голубев поделился с аудиторией (а мероприятие собрало представителей органов власти, общественных и бизнес-организаций и СМИ) убежденностью, что, в отличие от инвестиций частных, инвестиции государства "должны обеспечивать рост качества жизни людей".

И работа в этом направлении уже велась на протяжении всего 2018 года. Так, в частности, в регионе удалось ввести в эксплуатацию почти два миллиона квадратных метров жилья, создано более 2200 дополнительных дошкольных мест, в Волгодонске открыт новый центр амбулаторного гемодиализа, по программе "Газпром-детям" построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Аксае.

Говоря о перспективах развития бизнеса в Ростовской области, губернатор рассказал, что в регионе будут открыты центры консультирования и сопровождения предпринимателей. Они призваны улучшить развитие бизнес-среды на действующих и новых предприятиях.

Голубев поручил адаптировать проект также для донских вузов и колледжей. "Следующая задача - сформировать пространство для коллективной работы", — отметил губернатор. Он пояснил, что речь идет о коворкинг-центрах новой формации, которые сумеют создать площадку для продуктивного общения представителей бизнеса, науки, студенчества и власти.

Еще одно направление будущей деятельности — формирование реестра инвестиционных предложений. Василий Голубев инициировал его создание, уточнив, что система должна включать "как инвестпроекты, в которых область нуждается", так и "проблемные активы — для их приобретения новыми собственниками" и дальнейшей модернизации.

Упомянул Голубев и об актуальности темы туризма в регионе, который на государственном уровне был определен в качестве одного из региональных приоритетов. Он рассказал, что принято решение о создании регионального агентства по развитию туризму, уточнив, что средства на эту сферу в бюджете 2019 года предусмотрены.

Также в планах на 2019 год — работа над расширением пропускной возможности морских портов, которые, по словам Голубева, особенно востребованных у бизнеса; а также — развитие дорожной инфраструктуры.

Что касается 2018 года, он был весьма плодотворным. И в области удалось сделать многое из того, что было запланировано.

В первую очередь это касается внешнеэкономической деятельности. По словам Василия Голубева, по темпам роста объема экспорта (а он составил 142,4 процента) Ростовская область заняла первое место среди 10 регионов-лидеров.

Губернатор также отметил, что регион "на третьем месте в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта и на седьмом — по объему экспорта в целом".

Весомым поводом для гордости стало положение дел в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. "Несмотря на тяжелые погодные условия, донские аграрии собрали в 2018 году традиционно высокий урожай, — констатировал Василий Голубев. - Более 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур".

Рассказывая о позитивной динамике в промышленности в уходящем году, донской губернатор огласил цифры: "В 2018 году валовой региональный продукт достигнет 1,4 триллиона рублей".

Он поделился также, что за отчетный период в области было создано 3600 рабочих мест, к тому же начали развиваться новые индустрии, среди которых — ветроэнергетика, современная логистика, литье пластмасс.

Губернатор рассказал, что благодаря Чемпионату мира по футболу региону удалось приобрести "ряд уникальных компетенций и получить ряд новых инфраструктурных объектов", среди которых — аэропортовый комплекс "Платов" и спортивный кластер со стадионом "Ростов-Арена" в качестве центрального звена.

В ходе оглашения инвестпослания Василий Голубев подвел итоги приложенных усилий в деле улучшения инвестиционного климата. Так, губернатор дал поручение распространить налоговые льготы, имеющие место в Гуково, на ТОСЭРы (территории опережающего социально-экономического развития) "Зверево" и "Донецк" и призвал бизнес-структуры более энергично открывать свои предприятия в этих городах.

На фото: губернатор Ростовской области Василий Голубев