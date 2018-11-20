На Дону подвели предварительные сельхозитоги и наметили планы

В непростое для России время чрезвычайно важно, чтобы все ресурсы: природные, промышленные, человеческие — были направлены на поддержание и приумножение благополучия нашей страны.

Значимы все прилагаемые усилия, но особую ценность представляют достижения тех регионов, которые особенно крепко стоят на ногах и становятся мощной поддержкой в своих областях деятельности. К таковым, безусловно, относится Ростовская область, которая сейчас подводит итоги уходящего сельхозгода.

"Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны", — отметил губернатор области Василий Голубев. Он уточнил, что в области собрано "без малого 11 миллионов тонн зерновых", а также — "1,35 миллиона тонн масличных".

Губернатор подчеркнул, что эти данные — "не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия".

Надо сказать, что Ростовская область — один из продовольственных доноров России, что красноречиво иллюстрируют цифры. Так, по итогам прошедших десяти месяцев ее производственные показатели лидируют среди остальных регионов.

Сегодня Донской край находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яиц, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.

Если говорить о точных цифрах, в которых исчисляется урожай зерновых в текущем году, речь идет о 10,8 миллиона тонн. Меньший чем в минувшем году показатель, тем не менее, достаточен и для обеспечения нужд самой области, и для экспорта.

Между тем, что касается последнего, Ростовская область занимает ни много ни мало первое место в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья.

Говоря о ценах на растениеводческую продукцию, стоит отметить, что с нынешнего июня они стали расти. Так, сейчас закупочная цена пшеницы третьего класса — 14447 руб./т, что выше на 48 процентов цены в такой же период года минувшего. Подобная же ситуация с подсолнечником.

Лидирующие позиции область сохраняет и в производстве товарной рыбы на юге России. Более того, объемы ее производства увеличены на 1,5 процента, то есть речь идет о 13 тысячах тонн.

Еще один показатель, который пошел в плюс, — увеличение производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (57 процентов), сливочного масла (20 процентов), кисломолочных продуктов (20,5 процента), переработанной и консервированной рыбы (12 процентов), переработанного картофеля (3,6 процента).

Конечно, приятно говорить о таких высоких результатах, которые демонстрирует область за 2018 год. Однако нужно принимать во внимание, что за ними стоит кропотливый труд профессионалов.

Понимая это, на Дону реализуют специальные программы, которые дают возможность улучшать условия жизни селян. Так, уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве вырос на 11 процентов. С помощью господдержки улучшили жилищные условия порядка 190 сельских семей. Продолжаются работы по расширению газо- и водоснабжения сельских территорий.

Есть в аграрной политике области и еще один важный аспект, связанный с человеческими ресурсами. Это, конечно, создание рабочих мест в сельской местности.

Достигается положительный результат в этом вопросе путем привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Ежегодно в развитие сельской экономики области удается привлекать порядка 30 миллиардов рублей инвестиций.

В нынешнем году эти усилия были особенно плодотворны. Было завершено строительство нескольких значимых объектов, что позволило трудоустроить больше жителей области.

К примеру, мясокомбинат "Восток" в Ремонтненском районе принял на работу 70 человек, комплекс по производству снековой продукции ООО "Этна" в Октябрьском районе — 80 человек.

Кроме того, в области осуществляется поддержка начинающих фермеров.

Создано 11 семейных животноводческих ферм (грантовые программы), 102 начинающих фермера получили помощь. В итоге появились 220 рабочих мест.

Льготное инвестиционное кредитование — мощный инструмент государственной поддержки в области. Так, в уходящем году значительно увеличилось количество заявок на финансирование нового строительства за счет такой помощи. Всего льготных инвестиционных кредитов было выдано на сумму 6,6 миллиарда рублей.

В целом в 2018 году на развитие АПК и сельских территорий Ростовской области было выделено более 7,1 миллиарда рублей бюджетных средств. Государственная поддержка предоставляется по 37-ми направлениям.

Со следующего года начинается работа по реализации Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Планируется расширить работу над модернизацией производства, повышением производительности, внедрением элементов "умного производства".

Среди основных целей для АПК — лидерство внутри страны по глубокой переработке зерновых и масличных культур, развитию животноводства и внедрению "умного земледелия".

Реализуя национальные проекты, расписанные до 2024 года, в Ростовской области намерены ежегодно увеличивать производительность труда на пять процентов, рост экспорта — до 12 миллиардов долларов.

Когда много сил и времени вкладывается в преуспевание региона и его конкурентоспособность на экспортном рынке, особенно важна обратная связь и оценка сделанного обществом и государством. И такая оценка имеется.

По итогам Всероссийской выставки "Золотая осень" в Москве, на которой традиционно подводят ежегодные итоги работы, Ростовская область собрала рекордный за свою историю урожай наград — более ста.

Важна всем работающим на благо области и оценка их работы главой региона — губернатором Василием Голубевым, который отметил: "Благодарю всех тружеников села за добросовестный и результативный труд. Благодаря им Ростовская область остается в числе российских лидеров АПК".