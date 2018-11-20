Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На Дону подвели предварительные сельхозитоги и наметили планы

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В непростое для России время чрезвычайно важно, чтобы все ресурсы: природные, промышленные, человеческие — были направлены на поддержание и приумножение благополучия нашей страны.

На Дону подвели предварительные сельхозитоги и наметили планы. 395081.jpeg

Значимы все прилагаемые усилия, но особую ценность представляют достижения тех регионов, которые особенно крепко стоят на ногах и становятся мощной поддержкой в своих областях деятельности. К таковым, безусловно, относится Ростовская область, которая сейчас подводит итоги уходящего сельхозгода.

"Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны", — отметил губернатор области Василий Голубев. Он уточнил, что в области собрано "без малого 11 миллионов тонн зерновых", а также — "1,35 миллиона тонн масличных".

Губернатор подчеркнул, что эти данные — "не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия".

Надо сказать, что Ростовская область — один из продовольственных доноров России, что красноречиво иллюстрируют цифры. Так, по итогам прошедших десяти месяцев ее производственные показатели лидируют среди остальных регионов.

Сегодня Донской край находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яиц, молока и овощей, а также в первой десятке регионов по производству мяса.

Если говорить о точных цифрах, в которых исчисляется урожай зерновых в текущем году, речь идет о 10,8 миллиона тонн. Меньший чем в минувшем году показатель, тем не менее, достаточен и для обеспечения нужд самой области, и для экспорта.

Между тем, что касается последнего, Ростовская область занимает ни много ни мало первое место в стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья.

Говоря о ценах на растениеводческую продукцию, стоит отметить, что с нынешнего июня они стали расти. Так, сейчас закупочная цена пшеницы третьего класса — 14447 руб./т, что выше на 48 процентов цены в такой же период года минувшего. Подобная же ситуация с подсолнечником.

Лидирующие позиции область сохраняет и в производстве товарной рыбы на юге России. Более того, объемы ее производства увеличены на 1,5 процента, то есть речь идет о 13 тысячах тонн.

Еще один показатель, который пошел в плюс, — увеличение производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (57 процентов), сливочного масла (20 процентов), кисломолочных продуктов (20,5 процента), переработанной и консервированной рыбы (12 процентов), переработанного картофеля (3,6 процента).

Конечно, приятно говорить о таких высоких результатах, которые демонстрирует область за 2018 год. Однако нужно принимать во внимание, что за ними стоит кропотливый труд профессионалов.

Понимая это, на Дону реализуют специальные программы, которые дают возможность улучшать условия жизни селян. Так, уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве вырос на 11 процентов. С помощью господдержки улучшили жилищные условия порядка 190 сельских семей. Продолжаются работы по расширению газо- и водоснабжения сельских территорий.

Есть в аграрной политике области и еще один важный аспект, связанный с человеческими ресурсами. Это, конечно, создание рабочих мест в сельской местности.

Достигается положительный результат в этом вопросе путем привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Ежегодно в развитие сельской экономики области удается привлекать порядка 30 миллиардов рублей инвестиций.

В нынешнем году эти усилия были особенно плодотворны. Было завершено строительство нескольких значимых объектов, что позволило трудоустроить больше жителей области.

К примеру, мясокомбинат "Восток" в Ремонтненском районе принял на работу 70 человек, комплекс по производству снековой продукции ООО "Этна" в Октябрьском районе — 80 человек.

Кроме того, в области осуществляется поддержка начинающих фермеров.

Создано 11 семейных животноводческих ферм (грантовые программы), 102 начинающих фермера получили помощь. В итоге появились 220 рабочих мест.

Льготное инвестиционное кредитование — мощный инструмент государственной поддержки в области. Так, в уходящем году значительно увеличилось количество заявок на финансирование нового строительства за счет такой помощи. Всего льготных инвестиционных кредитов было выдано на сумму 6,6 миллиарда рублей.

В целом в 2018 году на развитие АПК и сельских территорий Ростовской области было выделено более 7,1 миллиарда рублей бюджетных средств. Государственная поддержка предоставляется по 37-ми направлениям.

Со следующего года начинается работа по реализации Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Планируется расширить работу над модернизацией производства, повышением производительности, внедрением элементов "умного производства".

Среди основных целей для АПК — лидерство внутри страны по глубокой переработке зерновых и масличных культур, развитию животноводства и внедрению "умного земледелия".

Реализуя национальные проекты, расписанные до 2024 года, в Ростовской области намерены ежегодно увеличивать производительность труда на пять процентов, рост экспорта — до 12 миллиардов долларов.

Когда много сил и времени вкладывается в преуспевание региона и его конкурентоспособность на экспортном рынке, особенно важна обратная связь и оценка сделанного обществом и государством. И такая оценка имеется.

По итогам Всероссийской выставки "Золотая осень" в Москве, на которой традиционно подводят ежегодные итоги работы, Ростовская область собрала рекордный за свою историю урожай наград — более ста.

Важна всем работающим на благо области и оценка их работы главой региона — губернатором Василием Голубевым, который отметил: "Благодарю всех тружеников села за добросовестный и результативный труд. Благодаря им Ростовская область остается в числе российских лидеров АПК".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы премия награды продукты выставка итоги года губернатор Василий Голубев продукты питания Ростовская область сельское хозяйство
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня
Интересное и полезное
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Человек
Искусство заимствовать, Или японские блюда с европейской историей
Новости Все >
На Дону подвели предварительные сельхозитоги и наметили планы
Tkeycoin новый тренд в инвестициях
Компьютер озвучит мысли парализованных людей
Наследники делят квартиру певца Евгения Осина
C 2019 года за беременность будут платить 300 000 рублей
Жители района Кунцево защищают двор от застройки
СМИ: США посоветовали Украине блокаду Донбасса
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
В России сократилось число регионов с дефицитом бюджета
Остров Есанбеханакитакойима исчез со спутниковых карт
Читательский топ
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы

Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?

Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Интересные Новости
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Новости Украины
Украина "жестко ответит" России на закрытие Азовского моря
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы

Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?

Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
Новости Украины
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
Новости Украины
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?

Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".

Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Политика. Новости и аналитика
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Новости Европы
Меркель признала миграционную политику Германии провальной
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Соломон Соловьев Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Искусство заимствовать, Или японские блюда с европейской историей Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова "Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи Любовь Степушова
Комментарии
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Украина "жестко ответит" России на закрытие Азовского моря
В Крыму появилась корь — привезли из Украины
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Daily Star: Россия восстановит базу СССР на Кубе против США
Бывший канцлер Германии пожаловался на американскую оккупацию
Глава ОНК Москвы о последствиях истории с "меценатом" Цеповязом
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
История и современность Все >
Карл Великий - основоположник династии Каролингов
Карл Великий - основоположник династии Каролингов
Император Гелиогабал: самый безумный римский правитель
Император Гелиогабал: самый безумный римский правитель
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Как псковичи героически отстояли город в XVI веке
Как псковичи героически отстояли город в XVI веке
National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"
National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"
На вооружение ВВС США поступят новые противокорабельные ракеты
На вооружение ВВС США поступят новые противокорабельные ракеты
Бельгия намерена усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО
Бельгия намерена усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО
Россия может отказаться от национальной космической станции
Россия может отказаться от национальной космической станции
Американские эксперты заподозрили Россию в стремлении воссоздать базы на Кубе
Американские эксперты заподозрили Россию в стремлении воссоздать базы на Кубе
Введут ли в России налог на колбасу
Введут ли в России налог на колбасу
Показан новый плацкарт "без водки и пяток"
Показан новый плацкарт "без водки и пяток"
Женское Все >
"Солнышко в саду"
"Солнышко в саду"
Незаслуженно забытые растения: Cальпиглоссис
Незаслуженно забытые растения: Cальпиглоссис
Обрезка малины осенью и весной
Обрезка малины осенью и весной
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Помидоры по-словацки со свеклой, яблоком и луком
Помидоры по-словацки со свеклой, яблоком и луком
В России создано лекарство для больных с тяжелым типом гемофилии
В России создано лекарство для больных с тяжелым типом гемофилии
10 привычек здоровых людей
10 привычек здоровых людей
Взрослые девушки тоже любят гольфы, только носить их нужно правильно
Взрослые девушки тоже любят гольфы, только носить их нужно правильно
Мужской гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака.
Мужской гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака.
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака
Холодильник стал причиной пожара
Холодильник стал причиной пожара
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака.
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября для всех знаков Зодиака.
Лечение изжоги народными средствами
Лечение изжоги народными средствами
Пять самых вредных продуктов, содержащих белок
Пять самых вредных продуктов, содержащих белок
Мужское Все >
Как понять водоем
Как понять водоем
Определение размера рыболовного крючка
Определение размера рыболовного крючка
Ошибки при ремонте кухни
Ошибки при ремонте кухни
Ещё о скандинавском стиле в вашем интерьере
Ещё о скандинавском стиле в вашем интерьере
14 простых способов, как придать вашему дому индивидуальность. Часть 1
14 простых способов, как придать вашему дому индивидуальность. Часть 1
Ягель в интерьере – экологичная отделка оленьим мхом
Ягель в интерьере – экологичная отделка оленьим мхом
Китайский дизайнер разработал стулья для микродвижений
Китайский дизайнер разработал стулья для микродвижений
13 простых шагов для перехода на правильное питание
13 простых шагов для перехода на правильное питание
Как сесть на продольный шпагат
Как сесть на продольный шпагат
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек
Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек
Теософия – религия без Бога
Теософия – религия без Бога
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Как понять, что "говорит" собака
Как понять, что "говорит" собака
Аптечка для домашнего питомца
Аптечка для домашнего питомца
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Какие болезни подстерегают собаку осенью
Что означает Меркурий в ретроградном положении?
Что означает Меркурий в ретроградном положении?
Современные экологические проблемы
Современные экологические проблемы
«Косметика для ума» и другие сумасшедшие, нелепые и шокирующие исследования ученых
«Косметика для ума» и другие сумасшедшие, нелепые и шокирующие исследования ученых
В Дании разработаны светильники-конфетки
В Дании разработаны светильники-конфетки
Ксения Собчак представила бордовый total look
Ксения Собчак представила бордовый total look
Диетологи советуют, как убрать «пивной» живот
Диетологи советуют, как убрать «пивной» живот
Модными стали колготки цвета "тоуп"
Модными стали колготки цвета "тоуп"
Тушь стала продаваться хуже
Тушь стала продаваться хуже
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля

Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?

Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Евросоюз
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Центр. Азия
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ