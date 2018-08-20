Прямые онлайн-консультации от специалистов МВД доступны в донских МФЦ

17 августа Главное управление МВД Российской Федерации по Ростовской области и уполномоченный МФЦ Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Теперь жители региона могут в МФЦ непосредственно от специалиста МВД посредством онлайн-моста получить консультации по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации и прописке.

Кроме того, в донских МФЦ начали консультировать по вопросам оформления пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. И задать эти вопросы работникам МВД через видеосвязь из МФЦ может любой человек вне зависимости от наличия у него какого-либо гражданства.

Сегодня услуги доступны в 22 МФЦ Ростовской области.

"Проект "Правовая помощь онлайн" обеспечивает дополнительную возможность жителям области напрямую общаться с органами власти по той или иной теме. Нередко бывает так — услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Благодаря непосредственному, "живому" общению можно получить информацию по всем дополнительно возникающим направлениям, уточнить сведения. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются", — прокомментировал миссию проекта губернатор Василий Голубев.

Уже состоялись и успешно прошли первые видеоконсультации граждан с сотрудниками МВД. Свои вопросы задавали жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Константиновского, Матвеево-Курганского и Милютинского районов.

Тематика вопросов была обширна: люди спрашивали, как в ускоренном режиме украинец может получить российское гражданство, как оформить временное проживание граждан Украины, как функционирует программа переселения соотечественников.

Интересовали людей и вопросы регистрационного учета: как зарегистрировать иностранных гостей, родственников, не имея оформленного права собственности на объект недвижимости, как можно выписать человека, находящегося в местах лишения свободы длительное время.

"Правовая помощь онлайн" может быть оказана в любом МФЦ любому жителю Ростовской области вне зависимости от его места жительства. Перед разговором все вопросы проходят обработку, чтобы специалист мог дать максимально продуктивный ответ.

Впервые об инициативе "Правовая помощь онлайн" заговорили в марте 2018 года на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку. Первыми включились в реализацию проекта Минтруд, Минстрой и Агентство жилищных программ Ростовской области (соглашение о взаимодействии подписано 3 июля), а свою площадку предложили четыре района области.

Услуга пользуется большим спросом у жителей области, о чем можно судить по количеству обращений. С момента запуска проекта помощь была оказана 70 людям, к концу 2018 года планируется, что в проекте примут участие 600 человек.